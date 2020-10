Ένας περίεργος τύπος ρωτάει όσους οδηγούν ακριβά αυτοκίνητα τι δουλειά κάνουν (vids)

Ένας χρήστης του TikTok έχει γίνει viral καθώς έχει αναρτήσει μια σειρά από βίντεο στα οποία ρωτάει όσους οδηγούν πολυτελή ακριβά αυτοκίνητα, τι δουλειά κάνουν.

Ο Daniel Mac, που πιστεύεται ότι είναι από το Τέξας, έχει δημοσιεύσει βίντεο, αλλά έχει 1,6 εκατομμύρια followers εξαιτίας αυτού.

Οι περισσότεροι από αυτούς δήλωσαν πως είναι δικηγόροι, γιατροί, ιδιοκτήτες ακινήτων ή απλά... σύζυγοι πλουσίων.

Μάλιστα ένας άντρας είπε: «Απλά έχω πλούσιο πεθερό».

Μια γυναίκα μπαίνοντας στο αυτοκίνητό της αστειεύτηκε ότι είναι «μουλάρι ναρκωτικών» που κινεί παράνομες ουσίες πέρα ​​από τα σύνορα. Δύο άλλοι ερωτηθέντες ισχυρίστηκαν επίσης ότι είναι έμποροι ναρκωτικών.

