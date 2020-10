Αεροπορική εταιρεία δεν άφηνε γυναίκα να επιβιβαστεί στο αεροπλάνο επειδή η μπλούζα της ήταν «αποκαλυπτική» (pic & vid)

Μια γυναίκα από το Σικάγο κατήγγειλε πως δεν της επέτρεψαν μα επιβιβαστεί σε πτήση της Southwest Airlines από το αεροδρόμιο LaGuardia της Νέας Υόρκης προς το αεροδρόμιο Midway.

Το περιστατικό συνέβη την περασμένη εβδομάδα και το προσωπικό της αεροπορικής εταιρείας θεώρησε πως η μαύρη μπλούζα που φορούσε ήταν πολύ αποκαλυπτική.

Η 22χρονη Kayla Eubanks, δήλωσε ότι κρατήθηκε στην πύλη του αεροδρομίου το απόγευμα της Τρίτης από υπαλλήλους που της είπαν πως είναι «άσεμνη και προσβλητική». Τελικά μπόρεσε να επιβιβασθεί αφού δανείστηκε ένα μπλουζάκι από τον πιλότο.

«Ήταν ενοχλητικό», δήλωσε η Eubanks στο Tribune την Παρασκευή. «Δεν είχε νόημα για μένα», ανέφερε.

Η Southwest Airlines επιβεβαίωσε το περιστατικό και την πολιτική του για τον ενδυματολογικό κώδικα, σε δήλωση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το Σάββατο.

«Η Southwest έχει μια πολιτική πελατών στο συμβόλαιο μεταφοράς μας που απαγορεύει την ενδυμασία που είναι« άσεμνη ή προσβλητική», δήλωσε η αεροπορική εταιρεία.

«Οι υπάλληλοί μας ενημέρωσαν διακριτικά τον επιβάτη για αυτήν την πολιτική ένδυσης και προσπάθησαν να επιλύσουν το θέμα με συζήτηση πριν επιβιβαστούν».

Η Eubanks, η οποία κατέγραψε και αργότερα δημοσίευσε βίντεο από τις αλληλεπιδράσεις με τους υπαλλήλους της Southwest στα κοινωνικά μέσα ενημέρωσης, ζήτησε επανειλημμένα διευκρινίσεις σχετικά με την πολιτική των αεροπορικών εταιρειών που φέρεται να παραβιάζει.

Μετά από μια μεγάλη συζήτηση, η πιλότος της πτήσης παρενέβη και της δάνεισε ένα μπλουζάκι για να μπορέσει να επιβιβασθεί.

«Μου είπαν πως οι επιβάτες μπορεί να με κοιτάξουν και να προσβληθούν από το ντύσιμό μου», έγραψε και ανέβασε μια φωτογραφία του ντυσίματός της.

This @SouthwestAir employee practically did cartwheels to ensure that I wouldn’t get on this plane y’all. I was held at the gate for 30 minutes because of my shirt. pic.twitter.com/gxnlNX4H6b

— Kayla Eubanks (@UziSuzy) October 6, 2020