«Το πιο απίστευτο ΚΟ στην ιστορία του UFC»: Αδιανόητο νοκ άουτ από τον Joaquin Buckley! (vid)

Ούτε σε ταινία πολεμικών τεχνών!

Βασικά, ψέματα, μόνο εκεί πιστεύαμε ότι μπορεί να δει κανείς κάτι τέτοιο.

Ο απίθανος Joaquin Buckley, όμως, μας διέψευσε όλους πανηγυρικά. Ευτυχώς.

Με μια αδιανόητη κλωτσιά και ένα επίσης αδιανόητο νοκ άουτ, που χαρακτηρίζεται από την ίδια την εταιρεία ως «το πιο απίστευτο ΚΟ στην ιστορία του UFC», ο 26χρονος ισοπέδωσε τον Impa Kasanganay το βράδυ του Σαββάτου (10/10), στο Fight Island, αφήνοντας με το στόμα ανοιχτό τους φίλους του αθλήματος και τους σπίκερ, που τραβούσαν τα μαλλιά τους.

Ο Kasanganay αποκρούει την κλωτσιά με το αριστερό του Buckley, ο οποίος, όμως, σκέφτεται γρήγορα και μια απίθανη γυριστή κλωτσιά με το δεξί του πόδι ξαπλώνει στο ρινγκ τον αντίπαλό του.

THE MOST UNBELIEVABLE KO IN UFC HISTORY #UFCFightIsland5 pic.twitter.com/O7BOJg8h9c

— UFC (@ufc) October 10, 2020