Η Βόρεια Κορέα παρουσίασε τον μεγαλύτερο διηπειρωτικό βαλλιστικό πύραυλό της: Τον μεταφέρει όχημα με 22 ρόδες! (pics & vid)

Στο μονταρισμένο υλικό που προβλήθηκε από την κρατική τηλεόραση της Βόρειας Κορέας διακρίνεται ένας ICBM πάνω σε ένα όχημα μεταφοράς που διαθέτει τουλάχιστον 22 τροχούς! Είναι, δηλαδή, μεγαλύτερος από οτιδήποτε άλλο είχε παρουσιάσει στο παρελθόν η χώρα.

Είναι η πρώτη φορά από το 2018 που η Βόρεια Κορεα εμφανίζει διηπειρωτικούς πυραύλους σε στρατιωτική παρέλαση.

Η Βόρεια Κορέα θα συνεχίσει να ενισχύει τον στρατό της, ανακοίνωσε ο ηγέτης της, Κιμ Γιονγκ Ουν, σε ομιλία του κατά τη διάρκεια της γιγαντιαίας στρατιωτικής παρέλασης που οργανώθηκε σήμερα (10/10) στην Πιονγκγιάνγκ.

«Θα συνεχίσουμε να ενισχύουμε τον στρατό μας, για λόγους αυτοάμυνας και αποτροπής», τόνισε ο Κιμ στην ομιλία αυτή, που μεταδόθηκε από την τηλεόραση.

Η κρατική τηλεόραση άρχισε να μεταδίδει ένα μονταρισμένο βίντεο της ομιλίας και της παρέλασης, η οποία έγινε στην πρόσφατα ανακαινισμένη Πλατεία Κιλ Ιλ Σουνγκ.

Αξιωματούχοι στη Σεούλ και την Ουάσινγκτον είχαν δηλώσει ότι υπήρχε η πιθανότητα με την ευκαιρία αυτή να παρουσιάσει η Πιονγκγιάνγκ νέα στρατηγικά όπλα. Στα πρώτα πλάνα, ωστόσο, φαίνονται μόνο συμβατικές δυνάμεις και βαλλιστικοί πύραυλοι πάνω σε οχήματα.

Ο Κιμ έκανε την εμφάνισή του την ώρα που το ρολόι χτυπούσε μεσάνυχτα. Ντυμένος με γκρι κοστούμι και γραβάτα, χαιρέτισε το πλήθος και δέχτηκε τα λουλούδια που του έδωσαν μικρά παιδιά, περιστοιχισμένος από στρατιωτικούς.

Κάποιες στιγμές εμφανώς συγκινημένος, ευχαρίστησε τον στρατό επειδή εργάστηκε σκληρά για να αντιμετωπίσει τις φυσικές καταστροφές στη χώρα και να αποτρέψει την πανδημία.

Η Βόρεια Κορέα δεν έχει ανακοινώσει κανένα εγχώριο κρούσμα, ένας ισχυρισμός που αμφισβητείται από τη Νότια Κορέα και τις ΗΠΑ.

#NorthKorea: large military parade held for 75 anniversary of the ruling party. New weapons and uniforms displayed. Including a massive new intercontinental ballistic missile (ICBM) and LED mods for aircraft so they look cool. pic.twitter.com/goEkm1SqVN

— Anonymous (@YourAnonCentral) October 10, 2020