«Ψηφίστε τον αρχηγό, αλλιώς θα συντριβείτε»: Μυθικό τρολάρισμα του «Μπόρατ» στον Ντόναλντ Τραμπ (vid)

Σάσα Μπάρον Κοέν, Μπόρατ, τρολάρισμα. Και οι τρεις αυτές λέξεις πάνε μαζί.

Ο... ανεκδιήγητος -και αγαπημένος μας- 48χρονος Βρετανός ηθοποιός βρήκε τον καλύτερο τρόπο για να προωθήσει το σίκουελ της ταινίας «Μπόρατ», φτιάχνοντας ένα μυθικό βίντεο, στο οποίο τρολάρει ανελέητα τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ!

Συγκεκριμένα, λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση ότι το «Μποράτ 2» είναι γεγονός και θα προβληθεί τον προσεχή Νοέμβριο μέσω Prime Video, της δημοφιλούς πλατφόρμας streaming της Amazon, εμφανίστηκε στο Twitter ένας ψεύτικος λογαριασμός που υποτίθεται ότι ανήκει στην κυβέρνηση του Καζακστάν.

Σε αυτόν τον λογαριασμό, λοιπόν, «ανέβηκε» το βίντεο, λίγο πριν την έναρξη του debate μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Τζο Μπάιντεν, περιείχε, ωστόσο, προειδοποίηση προς το κοινό, η οποία ανέφερε: «Αυτή η διαφήμιση μπορεί να περιέχει ψευδή στοιχεία». Μπορεί...

Περιγράφοντας τον Τραμπ ως τον «ισχυρότερο αρχηγό στην ιστορία», ο Κοέν λέει μεταξύ άλλων ότι δεν μπορεί να είναι ρατσιστής, επειδή «οι μαύροι τον αγαπούν τόσο πολύ, που γονατίζουν μπροστά του».

Και συνεχίζει: «Ο Τραμπ δεν έπαθε ποτέ εγκεφαλικό. Αυτός είναι προστάτης των γυναικών. Ήρωας πολέμου».

Για να φτάσει στο αποκορύφωμα: «Η ανάσα του Μπάιντεν μυρίζει τόσο, που αναγκάστηκε να φορέσει μάσκα. Εξαιτίας του Τραμπ, 350 εκατ. Αμερικανοί είναι ακόμα ζωντανοί. Ψηφίστε τον αρχηγό Τραμπ, αλλιώς θα συντριβείτε».

Η λεζάντα που συνοδεύει το σατιρικό βίντεο αναφέρει: «Συγχαρητήρια σε έναν εξαίρετο φίλο του λαού του Καζακστάν, τον Ντόναλντ Τραμπ, για τη νίκη του στο σημερινό debate. Ένα εντυπωσιακό και φοβερό αποτέλεσμα για έναν ισχυρό ηγέτη, που πάντα βάζει πρώτα την Αμερική και το Καζακστάν».

Ιδού το έπος:

Congratulation to great friend of the Kazakh people @realDonaldTrump for winning debate today! Impressive and amazing result for a strong premier who always put America and Kazakhstan first! pic.twitter.com/qLljQ8b5UU

— Republic of Kazakhstan (@KazakhstanGovt) September 30, 2020