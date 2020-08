Ρεσιτάλ με την επιστροφή Τσιόδρα: «Με τις μ@λ@κ!€ς σας, γύρισα από διακοπές» (pics & vid)

Το είχε πει ο Νίκος Χαρδαλιάς στην τελευταία του κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Σωτήρη Τσιόδρα: «Αν μας δείτε ξανά μαζί, πάει να πει οτι τα πράγματα είναι δύσκολα».

Φαίνεται λοιπόν πως φτάσαμε στο σημείο αυτό, καθώς το απόγευμα ο συμπαθέστατος, στους περισσότερους, καθηγητής, επιστρέφει στις οθόνες.

Κάτι που αποτέλεσε αφορμή για μυθικά μηνύματα στο Twitter.

#Τσιοδρας...The return of the KING...the legend is back...sold out, sorry...

— mitsimitsi (@AthForthnet) August 4, 2020