Μποξέρ πούλησε σε θαυμαστή τις «βρόμικες και δύσοσμες» κάλτσες της από την προπόνηση για 550 ευρώ (pics)

Ο καθένας με τα γούστα του.

Η αήττητη επαγγελματίας μποξέρ Ebanie Bridges, που είναι γνωστή ως Blonde Bomber, κέρδισε τα πιο εύκολα, πιθανότατα, χρήματα της ζωής της, αφού δέχθηκε να πουλήσει τις κάλτσες από την προπόνησή της σε επίμονο και απελπισμένο Βρετανό θαυμαστή της για 550 ευρώ!

Ο τύπος, όπως έγραψε η ίδια στο Twitter, ζήτησε τις κάλτσες της όπως ήταν, χωρίς να πλυθούν, «βρώμικες και δύσοσμες».

I’m a professsional boxer and a UK boxing fan has just paid me 500£ to send my dirty training socks to him in the UK.

UK boxing fans are the best #NotMad #EasyMoney #GetEmWhileTheyreCheap

— Blonde Bomber (@EbanieBridges) July 25, 2020