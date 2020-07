Ένας νικητής λοταρίας αποφάσισε να φορέσει μια στολή Star Wars για να συλλέξει το τζάκποτ των 95 εκατομμυρίων δολαρίων του, έχοντας ντυθεί ως Sith Lord baddie Darth Vader έτσι ώστε οι άνθρωποι να μην τον αναγνωρίσουν.

Ο νικητής, γνωστός ως «W Brown», αγόρασε το δελτίο νωρίτερα αυτό το μήνα σε μια πόλη στη νότια Τζαμάικα.

The force is strong with this one. https://t.co/HB0pfxZEUP

— LADbible (@ladbible) July 19, 2020