Δυναμική συμμετοχή του ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 360 στο 9th All Out Fitness Weekend!

Το ραντεβού δόθηκε και φέτος στην πανέμορφη τοποθεσία του Αρμενιστή. Οι σπουδαστές προπονητικής και βοηθού φυσικοθεραπείας του ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 360, μαζί με όλους τους σημαντικούς εκπροσώπους του fitness και πλήθος νέων που αγαπούν τη γυμναστική συμμετείχαν στο All Out Fitness Weekend, που διοργάνωσε η North Academy of Fitness για 9η συνεχή χρονιά.

Οι σπουδαστές Β. Φυσικοθεραπείας του ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 360 υπό την επίβλεψη του Διευθυντή Τομέα Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών κυρίου Νίκου Γαριβάλδη, MSc Physiotherapist, προσέφεραν εξειδικευμένες υπηρεσίες μάλαξης τόσο στους συμμετέχοντες, όσο και στους παρευρισκόμενους, αφήνοντάς τους όλους εντυπωσιασμένους. Οι σπουδαστές Προπονητικής, αλλά και του προγράμματος εξειδίκευσης «Sports Science & Fitness», βρέθηκαν στο πλευρό της διοργανώτριας κυρίας Ελπίδας Τσίντσιφα, PHD Master Trainer, συμμετέχοντας ενεργά και συμβάλλοντας στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Η North Academy of Fitness, στρατηγικός συνεργάτης του ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 360 για τον τομέα Υγείας & Αθλητισμού, διοργάνωσε και φέτος, παρά το αυστηρό υγειονομικό πρωτόκολλο που τηρήθηκε, ένα αξέχαστο τριήμερο με περισσότερα από 20 διαφορετικά προγράμματα, masterclasses και workshops, από Mind Body μέχρι Hardcore Crosstraining.

Μπορεί το ραντεβού να ανανεώθηκε για την επόμενη διοργάνωση το καλοκαίρι του 2021, όμως η κυρία Τσίντσιφα θα βρίσκεται τακτικά στο ολοκαίνουριο πρότυπο γυμναστήριο που θα λειτουργήσει στις κεντρικές εγκαταστάσεις του ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 360 για τα νέα τμήματα, έχοντας αναλάβει καθήκοντα εκπαιδεύτριας.

Επαγγέλματα Υγείας και Αθλητισμού στο ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 360

Ο τομέας Υγείας & Αθλητισμού του ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 360 διακρίνεται για τις ιδανικές συνθήκες εκπαίδευσης που προσφέρει στα σύγχρονα πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια, που λειτουργούν με βάση τα διεθνή πρότυπα εντός των εγκαταστάσεων του. Μέρος του εκπαιδευτικού προγράμματος διεξάγεται στα μεγαλύτερα δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία σε πραγματικές συνθήκες εργασίας.

Τη διδασκαλία των μαθημάτων έχουν αναλάβει έμπειροι γιατροί, νοσηλευτές, επιστήμονες και καθηγητές φυσικής αγωγής με πολυετή επαγγελματική και διδακτική εμπειρία. Το πρόγραμμα εμπλουτίζεται με εξειδικευμένες ημερίδες και Masterclasses με εισηγήσεις από έμπειρα στελέχη του ιατρικού κλάδου και ομιλίες από εκπροσώπους του αθλητισμού.

Οι απόφοιτοι αποκτούν Κρατικό Δίπλωμα που αποτελεί προσόν πρόσληψης και στο δημόσιο τομέα, ενώ δίνεται δυνατότητα απόκτησης της διεθνώς αναγνωρισμένης Βρετανικής πιστοποίησης LRN.

Λειτουργεί οργανωμένο Γραφείο Σταδιοδρομίας, που έχει θέσει γερές βάσεις και έχει αναπτύξει πολύτιμες διασυνδέσεις με τις κορυφαίες επιχειρήσεις για την απορρόφηση των αποφοίτων.

Σπούδασε μία από τις 16 ειδικότητες IEK Υγείας & Αθλητισμού και γίνε ένας εξειδικευμένος επαγγελματίας!