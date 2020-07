Κτηνώδης γονατιά σε αγώνα ΜΜΑ άφησε αιμόφυρτο και σχεδόν αναίσθητο αθλητή! (vid)

Το ΜΜΑ είναι ένα σκληρό σπορ. Από τα πιο σκληρά στην κατηγορία των μαχητικών αθλημάτων. Αδιαμφισβήτητο γεγονός.

Πολλές φορές, λοιπόν, επειδή και οι αθλητές του είναι, αν μη τι άλλο, σκληροί και αρκετοί, μάλιστα, όχι και τα καλύτερα παιδιά, βλέπουμε άγρια περιστατικά μέσα στο οκτάγωνο.

Το τελευταίο, δε, την Παρασκευή (10/7), σε αγώνα για το Legacy Fighting Alliance, είναι από τις πιο εξόφθαλμες περιπτώσεις απαγορευμένου χτυπήματος που έχουμε δει τον τελευταίο καιρό...

Ο Shawn West έριξε μια κτηνώδη γονατιά στον βετεράνο του UFC, Boston Salmon, ενώ ο τελευταίος βρισκόταν κάτω μετά από ένα τρομερό δεξί που δέχθηκε, με τον 29χρονο να σωριάζεται αιμόφυρτος στο ρινγκ, εμφανώς ζαλισμένος. Το φοβερό είναι ότι ο West πανηγυρίζει, δίχως να έχει αντιληφθεί ότι αυτό που μόλις έκανε απαγορεύεται.

Ως εκ τούτου, η νίκη πήγε στον Salmon, αφού ο αντίπαλός του αποκλείστηκε από τους κριτές.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το βίντεο ενδέχεται κάποιοι να το βρουν σκληρό!

It doesn’t get more illegal and vicious than this. Man. pic.twitter.com/400ocJu6iD

— Ariel Helwani (@arielhelwani) July 11, 2020