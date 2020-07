Απίστευτο επίτευγμα: Ο Jorge Masvidal έχασε 9 κιλά σε 6 μέρες για να παίξει στο UFC (pics & vid)

Το αποψινό UFC 251 είναι ξεχωριστό, καθώς θα είναι το πρώτο που θα γίνει στο ιδιωτικό νησί του Άμπου Ντάμπι και θα περιλαμβάνει την μεγάλη μάχη του Jorge Masvidal με τον Kamaru Usman που είναι κάτοχος της χρυσής ζώνης.

Για τον διεκδικητή στην κατηγορία Welterweight όμως, ο αγώνας αυτός δεν αποτέλεσε εύκολη υπόθεση... ΟΚ, κανένας αγώνας δεν είναι εύκολος, απλά για τον 35χρονο υπήρχε ένα έξτρα εμπόδιο. Αυτό του βάρους.

Βλέπετε, 6 μέρες πριν, όταν και οριστικοποιήθηκε ο αγώνας, ζύγιζε 86,6 κιλά, αλλά για να μπορέσει να είναι εντάξει στο ζύγισμα, έπρεπε να χάσει περίπου 9 από αυτά και να πέσει στα 77. Όσο δηλαδή θα ήταν και ο αντίπαλός του...

Κατά μέσο όρο λοιπόν έπρεπε να χάνει περίπου 850 γραμμάρια καθημερινά, μέχρι χθες το βράδυ. Κάτι που μόνο εύκολο δεν είναι. Κι όμως, ο έμπειρος ΜΜΑer που έχει ρεκόρ 35-13 στο κλουβί, τα κατάφερε.

170lbs for the challenger!

Jorge Masvidal makes championship weight on six days notice @GamebredFighter is as real as they come #UFC251 pic.twitter.com/UiD7zLu6ud

— UFC on BT Sport (@btsportufc) July 10, 2020