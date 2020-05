Πατέρας έτρεξε και αγκάλιασε κλαίγοντας τον γιο του που έσπασε το παγκόσμιο ρεκόρ στο Super Mario (vid)

Περηφάνια.

Δεν υπάρχει άλλη λέξη για να περιγράψει κανείς τι αισθάνθηκε αυτός ο πατέρας, βλέποντας τον γιο του να σπάει το παγκόσμιο ρεκόρ στο... Speedrun του Super Mario 64 μετά από 8 χρόνια προσπαθειών!

Αμέσως έτρεξε και τον αγκάλιασε, με τους δυο τους να ξεσπούν σε κλάματα, ενώ το live στο Twitch «έτρεχε» κανονικά.

Για την ακρίβεια, ο Simply, όπως είναι το παρατσούκλι του νεαρού, σπάει το ρεκόρ και το ανακοινώνει ψελλίζοντας και όντας ήδη δακρυσμένος στη μητέρα του, η οποία αρχίζει να φωνάζει, μην μπορώντας και εκείνη να το πιστέψει, τον σύζυγό της. Αυτός, τρέχει στον συγκινημένο γιο του και τον κάνει μια μεγάλη αγκαλιά.

Τι ακριβώς πέτυχε ο Simply;

Οι gamers θα καταλάβουν...

Τερμάτισε σε 1 ώρα, 38 λεπτά και 28 δευτερόλεπτα τo video game της Nintendo στην κατηγορία των 120 αστεριών. Ο τύπος, δηλαδή, είχε παίξει τόσες φορές το παιχνίδι, που ήξερε πού είναι το κάθε αστέρι! Τα μάζεψε, λοιπόν, όλα, το τερμάτισε σε χρόνο ρεκόρ και έκανε περήφανο τον «γέρο» του.

Τώρα, βέβαια, εμείς που είμαστε καχύποπτοι, σκεφτόμαστε πως ο πατέρας μπορεί και να συγκινήθηκε που ο γιος του «θα αφήσει επιτέλους αυτό το μαραφέτι που του έχει φάει 8 χρόνια από τη ζωή του»...

this the most wholesome shit i've ever seen@simplyn64 just broke the super mario 64 world record then this happened pic.twitter.com/v35u8AnaeY

— ludwig (@LudwigAhgren) May 30, 2020