Αυτή η μάσκα προστασίας από τον κορονοϊό «μεταμορφώνεται» στον Μαγικό Χάρτη του Χάρι Πότερ (vids)

Στο τρίτο βιβλίο (και ταινία) Χάρι Πότερ, «Ο Αιχμάλωτος του Αζακαμπάν», ο ήρωας βρήκε τον Μαγικό Χάρτη που δείχνει κάθε γωνιά και μυστικό πέρασμα του Χόγκουαρτς, όπως επίσης και πού βρίσκεται κάθε άτομο. Φαίνεται σαν ένα άδειο κομμάτι παπύρου, αλλά όταν τον αγγίξεις με το ραβδί σου και πεις τη φράση «Ορκίζομαι ότι καλό σκοπό δεν έχω», ο χάρτης αποκαλύπτεται με μαγικό τρόπο.

Αυτός ο χάρτης τώρα έγινε... μάσκα προστασίας, χάρη σε μία καλλιτέχνιδα από το Κολοράντο.

Η Στέφανι Χουκ, που πουλάει χειροποίητες δημιουργίες μέσω της εταιρείας της, CPEX (Colorado Pony Express) έφτιαξε μια μαύρη μάσκα, το ύφασμα της οποίας αλλάζει με τη θερμότητα της αναπνοής και αποκαλύπτει τον Μαγικό Χάρτη με τον ίδιο περίπου τρόπο που γίνεται και στην ταινία.

