Αθλητής του ΜΜΑ έδωσε το δόντι του στον διαιτητή να του το φυλάξει (vids)

Ο Antonhy Smith έχασε ένα δόντι κατά τη διάρκεια του αγώνα του εναντίον του Glover Teixeira και το έδωσε στον διαιτητή -ενώ ο αγώνας μέσα στο «κλουβί» συνεχιζόταν κανονικότατα- να του το φυλάξει και να του το δώσει μετά...

Μάλιστα, οι κάμερες έχουν «συλλάβει» και τη «συγγνώμη» -κατά κάποιον τρόπο- του αντιπάλου του, ο οποίος του λέει, ενώ τον έχει κάτω και τον κοπανάει: «Συγγνώμη, είναι μέρος της δουλειάς».

Η απώλεια του δοντιού, πάντως, δεν εμπόδισε τον Smith από το να συνεχίσει να αγωνίζεται μέχρι το τέλος των πέντε γύρων, γνωρίζοντας, ωστόσο, την ήττα.

Dude... this man just handed the ref his teeth that had been knocked out and the ref casually says “I gotchu” like bro... GET HIM OUT OF THERE. Disgusted by what I saw happen last night #ufc #mma #AnthonySmith #lionheart #fighting #UFCFightNight #fail #epicfail #twitter pic.twitter.com/Ktw42LzJjz

— RefractHD (@RefractHD) May 14, 2020