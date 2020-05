Παρουσιάστρια ισχυρίστηκε πως όταν ήταν 10 ετών την απήγαγαν εξωγήινοι (vid)

Μια παρουσιάστρια στην Αγγλία, ήταν καλεσμένη σε εκπομπή και ισχυρίστηκε πως όταν ήταν 10 ετών μάλλον την απήγαγαν εξωγήινοι.

Η Scarlett Moffatt ήταν στην εκπομπή για να προωθήσει το νέο της podcast για τις θεωρίες συνωμοσίας, η οποία ονομάζεται "Scarlett Moffatt Wants To Believe".

Μιλώντας με τους Andrea McLean, Nadia Sawalha, Gloria Hunniford και Brenda Edwards, η παρουσιάστρια αναφέρθηκε και στην «απαγωγή».

Συγκεκριμένα ανέφερε: «Ο φίλος μου ο Σκοτ δεν το πιστεύει και θεωρεί πως αυτά είναι σκουπίδια γιατί ήμουν μόνο 10 ετών. Εγώ είδα μια αχτίδα φωτός από το παράθυρό μου και μετά είδα ένα όνειρο», ανέφερε και συνέχισε: «Νομίζω ότι ήθελαν να σκεφτούμε ότι ήταν ένα όνειρο όταν με επισκέφτηκαν οι εξωγήινοι. Αλλά ο Σκοτ φαίνεται να πιστεύει ότι ήταν απλώς ένας προβολέας αυτοκινήτου και μάλλον ήταν απλώς ένα όνειρο. Δεν ξέρω γιατί το σκέφτηκε αυτό», ανέφερε.

Όταν οι παρουσιάστριες την ρώτησαν αν εκείνο το βράδυ ήταν μεθυσμένη (πράγμα απίθανο αφού όπως ισχυρίζεται αυτό έγινε όταν ήταν μικρή) και πώς αντέδρασε η οικογένεια της όταν τους το είπε, εκείνη υποστήριξε πως ο μπαμπάς της ενθουσιάστηκε λόγω της εμμονής του με τους εξωγήινους.

Και αυτό, όπως υπογράμμισε, αποδεικνύεται και από το μεσαίο της όνομα που είναι Sigourney, λόγω της Sigourney Weaver, επειδή η αγαπημένη ταινία του πατέρα της είναι το «Alien».

