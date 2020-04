Ο Ντάνιελ Ουλφέλντερ, δικηγόρος στο επάγγελμα και κάτοικος Φλόριντα, δεσμεύθηκε μέσω του twitter του πως από την 1η Μαΐου θα επισκέπτεται ντυμένος Χάρος παραλίες που θα ανοίγουν πρόωρα, για να φοβίσει τον κόσμο.

«Πολλοί από εσάς με έχετε ρωτήσει αν είναι πρόθυμος να ταξιδέψω σε όλη τη Φλόριντα φορώντας τη στολή του Χάρου στις παραλίες και άλλες περιοχές της πολιτείας που ανοίγουν πρόωρα. Η απάντηση είναι απολύτως ναι», έγραψε χαρακτηριστικά και ζήτησε να διαδοθεί το μήνυμά του.

Η κίνησή του αυτή έρχεται ως απάντηση στο γεγονός ότι το Κράτος χαλάρωσε τους περιορισμούς που εφαρμόστηκαν από τις 2 Απριλίου, για να επιβάλει πρακτικές κοινωνικής απόστασης, ώστε να επιβραδύνει την εξάπλωση του Covid-19.

Ο Ουλφέλντερ τον προηγούμενο μήνα φόρεσε και μια στολή paintball και κυκλοφόρησε στις παραλίες, για να στηρίξει την κοινωνική απόσταση, αλλά μια γυναίκα του είπε ότι τρομάζει τον κόσμο.

Φανταστείτε τώρα, αν κάνει πράξη τη σκέψη του!

Many of you have asked if I am willing to travel around Florida wearing Grim Reaper attire to the beaches and other areas of the state opening up prematurely. The answer is absolutely yes. Beginning May 1 we will hit the road here in state. Please retweet and spread the word. pic.twitter.com/UO7QKg161n

— Daniel Uhlfelder (@DWUhlfelderLaw) April 22, 2020