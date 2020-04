Κορονοϊός: Όταν τα ζώα ακολουθούν τους κανόνες του social distancing! (pics)

Σύμφωνα με τους κανόνες του social distancing στην εποχή της νόσου Covid19, οι άνθρωποι μεταξύ τους πρέπει να έχουν απόσταση δύο μέτρων, ώστε να μην έρθουν αντιμέτωποι με το ενδεχόμενο να κολλήσουν τον ιό.

Τα ζώα δεν αποτελούν... εξαίρεση και «υιοθέτησαν» τις οδηγίες αυτές. Μέσα από τις φωτογραφίες που συνέλεξε το «boredpanda.com», δείχνουν στον άνθρωπο τι πρέπει να κάνει!

Δείτε μερικές

Even dogs respect and understand social distancing. If a dog has so much of social sense, why not some humans.#Covid #TablighiJamatVirus #TablighisInHiding #TabligiJamaat #Islamophobia #IslamicCoronaJehad @vanitajain21 @monakaran @mona_sez @chitranayal09 @0mNam0 @caa_nrc_best pic.twitter.com/fpXZfu4Xve

— Ramesh (@Ramesh_BJP) April 7, 2020