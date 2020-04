Απίστευτο: Βλέπουν τα Ιμαλάια για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες! (pics)

Ο κορονοϊός μπορεί να έχει επιπτώσεις στην οικονομία και σε πολλούς τομείς της καθημερινής ζωής, ωστόσο έχει συμβάλει στο να μειωθεί η ατμοσφαιρική ρύπανση, εφόσον έχουν κατεβάσει ρολά όλες οι δραστηριότητες.

Και αυτό το καταλαβαίνει κανείς εύκολα, αν δει τις εικόνες που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, όπου τα Ιμαλάια φαίνονται ξεκάθαρα από αρκετά μέρη της Ινδίας.

Για πολλές δεκαετίες, οι πολίτες που ζούσαν εκεί κοντά, δεν μπορούσαν να δουν, ούτε καν να διακρίνουν, την μεγαλύτερη οροσειρά της Γης, που ήταν κοντά τους.

Πλέον, όσοι ζουν στο Παντζάμπ, που απέχει 200 χιλιόμετρα από το επιβλητικό βουνό, απολαμβάνουν την μαγευτική θέα, ακόμα και από τα σπίτια τους.

Ο Harbhajan Singh, που είναι παίκτης του κρίκετ και προσέφερε φαγητό σε 500 οικογένειες σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, έμεινε άναυδος από το θέαμα και τουίταρε «ποτέ δεν φανταζόμουν ότι αυτό θα ήταν δυνατό».

Never seen Dhauladar range from my home rooftop in Jalandhar..never could imagine that’s possible..clear indication of the impact the pollution has done by us to Mother Earth .. this is the view pic.twitter.com/laRzP8QsZ9

Δείτε κι άλλες φωτογραφίες από κατοίκους του Τζαλαντάρ και άλλων περιοχών

What nature really is and how we screwed it up.

This is Dhauladhar mountain range of Himachal, visible after 30 yrs, from Jalandhar (Punjab) after pollution drops to its lowest level. This is approx. 200 km away straight. #Lockdown21 #MotherNature #Global healing. pic.twitter.com/cvZqbWd6MR

— Soul of a Warrior (@Deewalia) April 3, 2020