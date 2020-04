#CityOfuMhlathuze More than 50 people arrested in a wedding at Nseleni outside Richards Bay today for contravening the #COVID2019 #lockdown regulations @ZOPublications @GCIS_KZN @ecr9495 @ukhozi_fm @eNCA @SAPoliceService @Sandford_Police @SALGA_Gov l pic.twitter.com/NaMagUWpUg

— uMhlathuze (@UmhlathuzeM) April 5, 2020

Οι νεόνυμφοι συνελήφθησαν, όπως και πάνω από 40 καλεσμένοι αλλά και ο παπάς που τέλεσε το Μυστήριο. Λίγες ώρες μετά αφέθησαν ελεύθεροι, πληρώνοντας το ποσό των 43 ραντ, δηλαδή 2 ευρώ έκαστος.

Ο εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας μίλησε στο κανάλι «ENCA» και είπε πως πληροφορήθηκαν από καταγγελία πολίτη για το συμβάν, ενώ τόνισε πως «Νομίζω ότι όλο το έθνος το γνωρίζει αυτό, αλλά ο κόσμος εξακολουθεί να ψάχνει να βρει ευκαιρίες χωρίς να συνειδητοποιεί τη σοβαρότητα του ιού», όταν ρωτήθηκαν για την «άγνοια» του παπά για την καραντίνα.

A bride and groom were been arrested in Nseleni, northern KwaZulu-Natal, a short while ago. Police sources have confirmed to @TimesLIVE that the pastor, groomsmen and bridesmaids were also arrested for contravening regulations around the lockdown. @SundayTimesZA pic.twitter.com/4C0tru2fXr

— Orrin Singh (@orrin417) April 5, 2020