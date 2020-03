Κορονοϊός: Γιατροί και νοσοκομοι χειροκροτούν ασθενή που φεύγει από το νοσοκομείο στις Φιλιππίνες (vid)

Κάνε like στην σελίδα του Gazzetta.gr/plus στο Facebook για να είσαι ενημερωμένος για ΟΛΑ!

Την στιγμή που τα κράτη σε όλο τον πλανήτη δεν σταματούν να μετρούν θύματα από τον κορονοϊό, στις Φιλιππίνες και συγκεκριμένα στο Μπινάν είδαμε ένα πολύ συγκινητικό βίντεο. Συγκεκριμένα η Λαγκούνα που ήταν η πρώτη ασθενής που νίκησε τον Covid-19 την στιγμή που έπαιρνε το εξιτήριο από το νοσοκομείο αποθεώθηκε από τους γιατρούς και τους νοσοκόμους.

WATCH: A heartwarming moment at the Unihealth Southwoods Hospital and Medical Center in Biñan, Laguna as its first cured and recovered COVID-19 patient receives an applause from hospital staff.

Jade Dingson/Unihealth Southwoods Hospital and Medical Center pic.twitter.com/Vp40qTlOxE

— CNN Philippines (@cnnphilippines) March 29, 2020