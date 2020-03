Έχοντας 5.546 κρούσματα και 55 νεκρούς, ο Καναδάς είναι από τις χώρες που έχουν πληγεί σε μεγάλο βαθμό από τον κορονοϊό.

Η κυβέρνηση έχει πάρει μέτρα για απαγόρευση κυκλοφορίας, κάτι που γίνεται σε μεγάλο βαθμό, αν δούμε και το βίντεο που έχει ανέβει και δείχνει το άδειο Μόντρεαλ.

Ένα όντως συγκλονιστικό βίντεο...

Montreal in the time of COVID-19.

Drone footage shot by Radio-Canada. pic.twitter.com/90iyR2SLB5

— Sarah Leavitt (@sarahleavittcbc) March 28, 2020