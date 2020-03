Επικό βίντεο με Ιταλούς δημάρχους να κράζουν δημότες: «Ποιος θα δει το μαλλί σας μέσα στο φέρετρο»! (vid)

Υπάρχει ο ευγενικός τρόπος, υπάρχει και αυτός ο τρόπος...

Σε ένα απίστευτο βίντεο, που κυκλοφορεί στο Twitter, εμφανίζονται διάφοροι Ιταλοί δήμαρχοι, σε έξαλλη κατάσταση, να κατσαδιάζουν δημότες των πόλεών τους, που συνεχίζουν να κυκλοφορούν, αγνοώντας τα μέτρα για την αντιμετώπιση του κορονοϊού.

Ένας, μάλιστα, έχει πάρει τους δρόμους και φωνάζει σε κάποιους: «Δεν μπορείτε να παίξετε πινγκ πονγκ, πηγαίνετε σπίτι να παίξετε PlayStation! Πώς πρέπει να σας το πω»!

Ένας άλλος, με στιλ... Νονού, λέει: «Μαθαίνω ότι θέλετε να κάνετε πάρτι αποφοίτησης. Θα στείλουμε την αστυνομία. Με φλογοβόλα».

Άλλος ουρλιάζει, και με το δίκιο του ο άνθρωπος: «Παίρνετε τηλέφωνο τις κομμώτριές σας! Γιατί να το κάνετε αυτό; Καταλαβαίνετε ότι το φέρετρο κλείνει; Ποιος θα δει το μαλλί σας μέσα στο φέρετρο;», ενώ ένας απλά αναρωτιέται: «Πού στο διάολο πάτε; Εσείς και τα σκυλιά σας;»!

Δείτε:

BORIS JOHNSON: “I’d politely advise you not to go out as much as you normally do.”

ITALIAN MAYORS: “Where the f*** are you all going? You will NOT ‘stroll’ in my city! I will send the police over with flamethrowers! How can I spell it out?!!#StayAtHome!”pic.twitter.com/lh500C2T4c

— Stefan Simanowitz (@StefSimanowitz) March 23, 2020