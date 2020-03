Κορονοϊός: Το κόλπο με την μαύρη μπογιά που δείχνει πως να πλένουμε τα χέρια μας (vid)

Κάνε like στην σελίδα του Gazzetta.gr/plus στο Facebook για να είσαι ενημερωμένος για ΟΛΑ!

Τελικά ο τρόπος που πλένουμε οι περισσότεροι τα χέρια μας δεν είναι και ο πλέον σωστός, κάτι πολύ σημαντικό ειδικά τώρα που ο κορονοϊός έχει κάνει την εμφάνισή του. Αυτό φαίνεται και από ένα βίντεο στο οποίο ένας φορώντας λευκά γάντια και χρησιμοποιεί μαύρη μπογιά αντί για σαπούνι. Στόχος είναι να πάει η μπογιά παντού, με τις ίδιες κινήσεις που θα κάναμε με το σαπούνι, καθώς μόνο έτσι το πλύσιμο θα είναι σωστό.

Correct technique to wash your hands for proper disinfection. #CoronavirusOutbreakindia #CoronaVirusUpdate #COVID #CoronaVirusUpdate pic.twitter.com/1WeDwlCaF6

— Harjinder Singh Kukreja (@SinghLions) March 19, 2020