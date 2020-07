Ένα μοναδικό μουσικό ταξίδι φτάνει στο τέλος του…

Οι 6 φιναλίστ, 3 ζευγάρια που αγαπήσαμε μέσα από το «Just The 2 Of Us», το Σάββατο 11 Ιουλίου στις 22:00 θα δώσουν τον καλύτερο εαυτό τους on stage.

Ο Τρύφωνας Σαμαράς με τη Χαρά Βέρρα, ο Τάσος Ξιαρχό με την Κόνι Μεταξά, η Βίκυ Χατζηβασιλείου με τον Κώστα Καραφώτη διεκδικούν τον τίτλο του μεγάλου νικητή.

Έναν νικητή που θα χειροκροτήσουμε όλοι μαζί, ολοκληρώνοντας και τον στόχο που είχε φέτος το J2US, την ενίσχυση των νοσοκομείων Παίδων Αγλαϊα Κυριακού και Σωτηρία.

Στη σκηνή του J2US επιστρέφουν και τα 11 ζευγάρια που έχουν αποχωρήσει για να ευχηθεί όλη η ομάδα του σόου «καλό καλοκαίρι» με την πιο θεαματική γιορτή.

Μαζί τους σιγοτραγουδήσαμε, συγκινηθήκαμε, γελάσαμε…

Και οι 28 διαγωνιζόμενοι είναι υπέροχοι.

Όμως, ένας θα είναι ο μεγάλος νικητής.

Ο Νίκος Κοκλώνης και οι αγαπημένοι μας κριτές, η Δέσποινα Βανδή, η Μαρία Μπακοδήμου, η Βίκυ Σταυροπούλου και ο Σταμάτης Φασουλής παίρνουν θέσεις…

Η αγωνία κορυφώνεται στο μεγαλύτερο τηλεοπτικό πάρτι που έρχεται LIVE το Σάββατο 11 Ιουλίου στις 22:00 με πολλές εκπλήξεις - και τη Δέσποινα Βανδή να αφήνει την καρέκλα του κριτή και να ανεβαίνει για πρώτη φορά στο stage του #J2US!