«J2US»: Σταματούν προσωρινά τα γυρίσματα

Ο κορονοϊός έβαλε... φρένο στα γυρίσματα του παιχνιδιού τραγουδιού για το επόμενο διάστημα.

Την αναστολή των γυρισμάτων αποφάσισε η διοίκηση του σταθμού για το καλό της υγείας όλων και ο παρουσιαστής, Νίκος Κοκλώνης το ανακοίνωσε μέσω instagram.

Συγκεκριμένα, αναφέρεται: «Με υπευθυνότητα απέναντι στις επιπτώσεις της πανδημίας του κορωνοϊού στη ζωή μας και σεβασμό στο κοινωνικό σύνολο, αποφασίστηκε το Just The Two Of Us να αναστείλει προσωρινά τα γυρίσματά του, βάζοντας ως απόλυτη προτεραιότητα την υγεία όλων μας.

Η αγάπη σας έφερε το J2US πρώτο στη ζώνη μετάδοσής του. Σας ευχαριστούμε για την τόσο θερμή υποδοχή και ευχόμαστε να είμαστε πολύ σύντομα ξανά κοντά σας.

Μέχρι τότε όλοι ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ, είναι σημαντικό να προστατέψουμε τους γύρω μας και την οικογένειά μας».