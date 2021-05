Σάλος με γερμανικό ριάλιτι που γυρίζεται στην Πάρο: «Ερωτοτροπούν όπου βρουν» (vid)

Το γερμανικό ριάλιτι «Are you the one?» το οποίο γυρίζεται στην Πάρο, προκάλεσε την αντίδραση κατοίκου που κατάθεσε αίτηση για ασφαλιστικά μέτρα.

Ο λόγος είναι πως οι παίκτες φέρονται να ερωτοτροπούν σε παραλία της Πάρου και επιδίδονται σε σκηνές ερωτικού περιεχομένου σε ιδιωτική βίλα στον Φάραγγα.

Οι παίκτες στο συγκεκριμένο reality πρέπει να επιλέξουν ερωτικό σύντροφο μέσα από την συγκατοίκηση σε πολυτελή βίλα κάνοντας πάρτι, δοκιμασίες και παιχνίδια.

Έτσι οι διαγωνιζόμενοι γνωρίζονται καλύτερα, και ευελπιστούν να έρθουν πιο κοντά και να εκδηλωθεί η ερωτική τους χημεία.

Αξίζει να σημειωθεί πως το συγκεκριμένο reality είχε γυριστεί και πέρυσι στην Πάρο με μεγάλη επιτυχία.

«Έχει πάρει όλες τις αδειοδοτήσεις το reality. Πέρυσι το ίδιο reality έφερε εκτός σεζόν, 4.000 διανυκτερεύσεις στην Πάρο. Εμείς σαν επιτροπή τουρισμού, είμαστε ανοιχτή και θέλουμε τέτοιου είδους εκδηλώσεις να γίνονται στην Πάρο. Έχουνε ήδη κλείσει άλλα τρία reality να γίνουνε στη Πάρο», λέει ο Μικές Λεοντής, Πρόεδρος Τουριστικής Επιτροπής Πάρου.

«Προσωπικό συμφέρον ο λόγος των ασφαλιστικών μέτρων»

Σύμφωνα με τον δικηγόρο του δήμου Πάρου, ο σάλος που έχει προκληθεί οφείλεται σε προσωπικά συμφέροντα με ιδιοτελή κίνητρα από την ιδιοκτήτρια εταρεία γειτονικής βίλας που κατέθεσε την αίτηση των ασφαλιστικών μέτρων.

Ο Κωνσταντίνος Φιφλής, δικηγόρος του Δήμου Πάρου είπε στην εκπομπή του Mega «Live News»: «Δεν υπάρχει αναστάτωση στην περιοχή, δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Δεν έχει γίνει τίποτα που να έχει δημοσιοποιηθεί και να ακουστεί από οποιονδήποτε πολίτη της Πάρου», ανέφερε αρχικά.

«Στην συγκεκριμένη περίπτωση έχει ασκηθεί μια αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, από μια εταιρεία, ιδιοκτήτρια μιας βίλας η οποία νοικιάζεται το καλοκαίρι σε τουρίστες. Έκανε ασφαλιστικά μέτρα, προβάλλοντας ότι ενοχλείται από παράνομες εκπομπές, δηλαδή θορύβου, φωτός και ότι προσβάλλεται με αυτό τον τρόπο το πολιτιστικό περιβάλλον. Μάλιστα σε μια δημοσίευση που είδα εγώ χτες και έφριξα, υπάρχει μια εικόνα από παραγωγή του MTV η οποία είναι εντελώς άσχετη με αυτό που γυρίζεται στην Πάρο», τόνισε.

«Δεν υπάρχει καμία αναστάτωση από τους κατοίκους της περιοχής. Αντιθέτως, οι λιγοστοί κάτοικοι της περιοχής, οι λιγοστοί, γιατί πρόκειται για βίλες που βρίσκονται σε περιοχή που δεν είναι σε οικισμούς. Είναι παραθεριστικές βίλες που σε «νεκρό», τουριστικά χρόνο νοικιάστηκαν για να γυριστεί το ριάλιτι», κατέληξε.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ