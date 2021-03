Σεισμός 7,2 ρίχτερ και προειδοποίηση για τσουνάμι στην Ιαπωνία (vids)

Προειδοποίηση για τσουνάμι εκδόθηκε σήμερα στην Ιαπωνία έπειτα από υποθαλάσσιο σεισμό μεγέθους 7,2 βαθμών που σημειώθηκε κοντά στις ακτές του νομού Μιγιάγκι, στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας, από το οποίο μπορεί να προκληθούν κύματα ύψους περίπου ενός μέτρου, σύμφωνα με την Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (JMA).

Tsunami warning in effect for Miyagi prefecture. If in area, follow emergency protocols and seek higher ground. 1 of 2. — 在札幌米国総領事館 (@USConsSapporo) March 20, 2021

Ο σεισμός, ο οποίος έγινε αισθητός και στο Τόκιο, σημειώθηκε στις 18:09 τοπική ώρα (11:09 ώρα Ελλάδος) στον Ειρηνικό Ωκεανό και υπολογίζεται ότι είχε εστιακό βάθος 60 χιλιομέτρων.

M7.2 Strong earthquake in Tohoku, Shindo (Strong) Tsunami warning around Ishinomaki (Miyagi) - it was fairly long here in Tokyo, felt like a Shindo 3. pic.twitter.com/ifCytRd4jn — John Daub (ONLY in JAPAN) (@ONLYinJAPANtv) March 20, 2021

Ο σεισμός αυτός σημειώθηκε σε περιοχές που είχαν ήδη πληγεί από την καταστροφή του 2011, σύμφωνα με το δημόσιο δίκτυο NHK.

