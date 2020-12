Έδινε συνέντευξη Τύπου και του έφυγε το δόντι (vid)

Απίθανο σκηνικό κατά την διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε ο εκπρόσωπος των Ρεπουμπλικανών στο Τέξας, Λούι Γκόχμερτ.

Στο video του Fox News, ο 67χρονος ξεκίνησε την ομιλία του στο 7:30 και κάπου μετά το 8ο λεπτό του έφυγε το δόντι.

Το βίντεο έκανε όπως εύκολα καταλαβαίνετε, δεν άργησε να γίνει viral, με τον Γκόχμερτ να απαντά: «Οι δημοσιογράφοι ενδιαφέρονται περισσότερο να καλύψουν το γεγονός ότι χαλάρωσε η προσωρινή θήκη μου κατά την διάρκεια της σημερινής συνέντευξης Τύπου, από ότι το να καλύψουν τους ισχυρισμούς του Τραμπ για τις εκλογικές απάτες».

Reporters are already more interested in covering the fact that my temporary crown came loose during today’s press conference than they ever were in reporting on Hunter Biden’s laptop or the rampant election fraud in the 2020 race. Excellent priorities, as always. #Crowngate

— Louie Gohmert (@replouiegohmert) December 8, 2020