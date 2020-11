Η Μαργαρίτα Θεοδωράκη απάντησε στην Έλενα Ακρίτα: «Έγινες Κατίνα» (pic)

Με μία μακροσκελή ανάρτησή της στο facebook η Μαργαρίτα Θεοδωράκη κατακεραυνώνει όσους την πλήγωσαν, ευχαριστεί όσους στέκονται το πλευρό της αυτές τις δύσκολες στιγμές που περνάει, προαναγγέλλει την δημοσιοποίηση των επιστολών που έχει στείλει στον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη και όχι μόνο, ενώ τέλος απαντά και στην Έλενα Ακρίτα.

Συγκεκριμένα γράφει για εκείνη: «Καλά δεν περίμενα να είσαι τόσο κουτσομπόλα! Έγινες κατίνα!

Εγώ που σε θαύμαζα πάντα πάντα από παιδάκι, διάβαζα πάντα όλα τα γραπτά σου. Δεν σε θαυμάζω πια. Σε λυπάμαι. Κάνεις πολύ κακό στον πατέρα μου 95 χρονών, εσύ που γράφεις όλες αυτές τις αηδείες.

Συμπεριφέρεσαι μ´εμάς σαν πλύστρα. Σε λυπάμαι για το χαμηλό επίπεδο που έχεις πέσει. Ή μήπως σε παρέσυραν;

Ανήκεις κι εσύ στην κατηγορία των κανίβαλων, ανθρωποφάγων! Και κάτι ακόμη: δεν αγαπάς τον πατέρα μου. Άσε εμένα, ποτέ δεν με αγάπησες.

Πόσα δεν λέω κακά στον κατάκοιτο πατέρα μου για να μην στενοχωριέται, ο οποίος γνωρίζει βεβαίως την κατάστασή μου, αλλά αδυνατεί να με βοηθήσει οικονομικά.

Τα δυσάρεστα δεν κάνει να τα λέμε σε γέρους ανθρώπους γιατί είναι πολύ αδύναμοι. Δεν πρέπει να τους στενοχωρούμε έτσι ανήμποροι που είναι οι γέροι. Ο γέρος άνθρωπος δεν αντέχει τις στενοχώριες.

«Είσαι καλά;», με ρωτάει η μανούλα μου. «Καλά, καλά μαμά μου», της απαντώ κι αρχίζουμε πάντα τις πολύ παλιές μας ιστορίες. Γιατί να την πικράνω;

Γράφοντας και σχολιάζοντας με αυτόν τον ελεεινό τρόπο την απλή ανάρτησή μου για βοήθεια από τους φίλους μου γιατί βρίσκομαι στο χείλος του γκρεμού, with a little help from my friends, ξεσκίσατε την πολλή άρρωστη καρδούλα του πατέρα μου και σας καθιστώ υπεύθυνους αν πάθει τώρα το παραμικρό!

Του κάνεις κακό! Εμένα πως να με βλάψεις; Είμαι power! Όχι σ´εμένα που είμαι power! Ανήκεις κι εσύ στη κατηγορία των κανίβαλων, ανθρωποφάγων...

Αναξιοπρεπής, συμπεριφέρεσαι με απρεπή και ανάρμοστο τρόπο, με ποιό δικαίωμα αναφέρεσαι στα προσωπικά μου δεδομένα;

Η προσβλητική ανάλυσή σου με εξέθεσε δημοσίως. Αντί να με κουτσομπολεύεις, δεν μου στέλνεις κανά σακί ξηρά τροφή, δεν στοιχίζει πάνω από 20€»

Έχω... Δημοσιεύτηκε από Margarita Theodorakis στις Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου 2020

