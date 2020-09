Το φως της ημέρας έδειξε το μέγεθος της καταστροφής στη Μόρια (pics)

Το σύνολο του εκτός του ΚΥΤ μέρους έχει καταστραφεί ολοκληρωτικά, ενώ έχει καταστραφεί και μεγάλο μέρος του εντός του ΚΥΤ καταυλισμού που συνεχίζει να καίγεται. Πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν κάηκαν οι υποδομές διοίκησης και ταυτοποίησης, κάηκε όμως ολοσχερώς η Υπηρεσία Ασύλου και ο εξοπλισμός της. Επίσης, ζημιές υπήρξαν στον χώρο της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας και της Μονάδας Αυξημένης Φροντίδας και στον κλιματισμό της υγειονομικής μονάδας που φτιάχτηκε με δωρεά της ολλανδικής Κυβέρνησης.

Μεγάλο μέρος του πληθυσμού της Μόριας έχει διαφύγει στα γύρω κτήματα, ενώ άλλο μέρος έχει κινηθεί προς την πόλη της Μυτιλήνης όπου στο ύψος του Καρά Τεπέ, λίγο πριν το εργοστάσιο της ΔΕΗ, έχει παραταχθεί ισχυρή Αστυνομική δύναμη που δεν τους επιτρέπει να μπουν στην πόλη.

Daylight reveals the disaster. The fire continues to burn but much smaller and in few spots inside the camp. #Moria #Refugeesgr #Refugee #fire pic.twitter.com/uZ7CojWhnA

Η φωτιά ξέσπασε γύρω στις 12 τα μεσάνυχτα, όταν πρόσφυγες και μετανάστες που είχαν βρεθεί θετικοί στον κορονοϊό ή είχαν ιχνηλατηθεί ως επαφές των κρουσμάτων, αρνήθηκαν να μπουν σε απομόνωση. Ακολούθησαν συγκρούσεις με άλλους πρόσφυγες και μετανάστες που τους ωθούσαν έξω από τον καταυλισμό. Η σύγκρουση αυτή κάποια στιγμή πήρε φυλετικό χαρακτήρα με αποτέλεσμα να μπουν φωτιές οι οποίες σύντομα και λόγω του δυνατού ανέμου πήρε διαστάσεις.

#Moria now. looks like total wasteland . Photos sent to me by resident Raid. Thoughts among officials of housing ppl on open areas far away from inhabited areas as temp measure . That’s a crisis of gigantic proportions on all levels - political , humanitarian . EU must wake up pic.twitter.com/yKD6aj5q05

