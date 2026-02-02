Ο Ρουβίκωνας αναγνωρίζει το λάθος του: «Θα αποζημιώσουμε την εταιρεία που χτυπήσαμε κατά λάθος»

Η αναρχική συλλογικότητα εξέδωσε ανακοίνωση λίγες ώρες μετά το περιστατικό.

Λίγες ώρες μετά την επίθεση στο Μενίδι, ο Ρουβίκωνας αναγνώρισε δημόσια ότι στόχευσε λάθος εταιρία, εκδίδοντας ανακοίνωση για την πρωινή επιδρομή που κατέληξε σε φθορές σε άσχετα γραφεία.

Η αναρχική συλλογικότητα πήγε να χτυπήσει τη μπισκοτοβιομηχανία «Βιολάντα», με αφορμή την έκρηξη στο εργοστάσιο που κόστισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες, όμως τελικά προκάλεσε ζημιές σε εταιρία που απλώς συνορεύει με τις εγκαταστάσεις της. Τα δύο κτίρια βρίσκονται το ένα πίσω από το άλλο και, όπως φαίνεται, η διάταξη του χώρου οδήγησε στο λάθος στόχο.

Πώς έγινε το μπέρδεμα

Σύμφωνα με όσα περιγράφονται, τα μέλη του Ρουβίκωνα κάλυψαν τα αιχμηρά κάγκελα της περίφραξης με κουβέρτα, πήδηξαν στο προαύλιο και κατευθύνθηκαν στο πρώτο κτίριο που είχαν μπροστά τους. Εκεί έσπασαν τζαμαρίες με βαριοπούλες, χωρίς να αντιληφθούν ότι επρόκειτο για διαφορετική επιχείρηση από αυτή που είχαν σκοπό να πλήξουν.

Η ανακοίνωση που ακολούθησε επιβεβαιώνει το λάθος και επιχειρεί να το αποδώσει στις ιδιαίτερες συνθήκες του χώρου, με τον Ρουβίκωνα να δηλώνει ότι η επίθεση δεν είχε στόχο την εταιρία που τελικά υπέστη τις ζημιές. «Εμείς τις ευθύνες μας, όπως πάντα, τις αναλαμβάνουμε», αναφέρουν σχετικά στην ανακοίνωσή τους και καταλήγουν: «Η εταιρεία που χτυπήθηκε, θα αποζημιωθεί για τις υλικές ζημιές της. Γιατί εμείς τα λάθη μας τα πληρώνουμε.»

Ολόκληρη η ανακοίνωση του Ρουβίκωνα

Σχετικά με την επίθεση με βαριοπούλες που πραγματοποιήσαμε τα ξημερώματα της 2ας Φεβρουαρίου, ως απάντηση στο εργοδοτικό έγκλημα στο εργοστάσιο της «ΒΙΟΛΑΝΤΑ ΑΕ» στα Τρίκαλα.

Τα ξημερώματα της 2ης Φεβρουαρίου 2026 ο Ρουβίκωνας αποφάσισε να επιτεθεί σε κεντρικά γραφεία της βιομηχανίας «ΒΙΟΛΑΝΤΑ ΑΕ», στις Αχαρνές, ως μια ελάχιστη απάντηση στη δολοφονία των 5 εργατριών στο εργοστάσιο της εταιρείας στα Τρίκαλα.Μια ελάχιστη επιστροφή της βίας που κράτος και αφεντικά ασκούν σε βάρος των καταπιεσμένων, σε βάρος της ταξικής μας οικογένειας, κομμάτι της οποίας ήταν και οι 5 δολοφονημένες εργάτριες στο εργοστάσιο της Βιολάντα.

Αυτή τη φορά, ανάμεσα σε δεκάδες τέτοιες δράσεις υψηλού συμβολισμού του Ρουβίκωνα, αλλά και ρίσκου, έγινε λάθος. Υπήρξε λάθος αποδέκτης. Τα γράφεια της Βιολάντα στις Αχαρνές όχι απλά γειτνιάζουν, αλλά εφάπτονται με κτίριο άλλης εταιρείας, το οποίο και χτυπήθηκε.

Η οικογένεια Τζιωρτζιώτη και το πολιτικό προσωπικό της κυβέρνησης συνεχίζουν να παραμένουν υπεύθυνοι για τη φονική έκρηξη στα Τρίκαλα, όσο κι αν προσπαθούν να κουκουλώσουν το έγκλημα.

Εμείς, από την άλλη, τις ευθύνες μας, όπως πάντα, τις αναλαμβάνουμε. Η εταιρεία που χτυπήθηκε, θα αποζημιωθεί για τις υλικές ζημιές της. Γιατί εμείς τα λάθη μας τα πληρώνουμε.

Ρουβίκωνας

Τι απαντά ο ιδιοκτήτης της... αθώας επιχείρησης

«Δεν έχουμε καμία σχέση. Μας μπερδεύουν με τη Βιολάντα γιατί συνορεύει. Και προχθές μας έβαψαν τον τοίχο. Μικρή η ζημιά, το φτιάξαμε μόνοι μας αλλά σήμερα έσπασαν την τζαμαρία και μας έκαναν ζημιά χωρίς να φταίμε. Έτυχε να είμαστε γειτόνοι» απαντά ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης για την επίθεση του Ρουβίκωνα.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ