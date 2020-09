Κόλαση φωτιάς στην Μόρια: Καταστράφηκε η δομή, στο δρόμο 12.000 πρόσφυγες και μετανάστες (vid)

Μόνο ως τρομακτικές μπορούν να χαρακτηριστούν οι εικόνες που έρχονται από την δομή στην Μόρια, η οποία έχει καταστραφεί από την φωτιά που δημιουργήθηκε αργά χθες το βράδυ.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ, αφορμή αποτέλεσε η γνωστοποίηση του ότι 35 άτομα βρέθηκαν θετικοί στον κορονοϊό και ότι πρέπει να τεθούν σε απομόνωση μαζί με μέλη των οικογενειών τους αλλά και όσους είχαν χαρακτηρισθεί επαφές τους. Αυτό θα γινόταν σε χώρους αποθήκης λίγο έξω από το ΚΥΤ στο δρόμο προς την Παναγιούδα.

Κάποιοι από αυτούς αντέδρασαν στην προοπτική της απομόνωσης τους και αρνήθηκαν να εγκαταλείψουν τον καταυλισμό. Κάποιοι άλλοι αργά το βράδυ προσπάθησαν να βγουν έξω από τον καταυλισμό κινούμενοι προς τα βουνά και θεωρώντας ότι έτσι θα διαφύγουν από τον κίνδυνο του κορονοϊού που θα προκαλούσε η επαφή με όσους δεν δεχόταν να απομακρυνθούν.

Οι συγκρούσεις μεταξύ τους οδήγησαν σύντομα σε φωτιές αρχικά περιμετρικά του καταυλισμού που κατέκαψαν όλες τις σκηνές έξω και γύρω από το ΚΥΤ και κοντέινερ μέσα σε αυτό, ενώ οι φλόγες δεν άργησαν να επεκταθούν και στην ευρύτερη περιοχή λόγω των ισχυρών ανέμων.

Εκατοντάδες πρόσφυγες επιχείρησαν να κατέβουν προς τις άλλες περιοχές της Λέσβου, όμως τους σταμάτησαν οι αστυνομικές δυνάμεις με αποτέλεσμα να υπάρξουν νέες συγκρούσεις.

Absolute destruction at #Moria camp visible with the first ray of light this morning. Approx 12,000 people will have nowhere to sleep tonight, not even the frail tents they used to call home.

