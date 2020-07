Η στιγμή που αστυνομικοί εισβάλουν σε καφετέρια στα Εξάρχεια και χτυπάνε θαμώνες (pics & vids)

Επεισοδιακή ήταν η χθεσινή νύχτα στα Εξάρχεια, η οποία περιελάμβανε συγκρούσεις αστυνομικών με αντιεξουσιαστές και κάτοικους της περιοχής.

Λίγο μετά τα μεσάνυχτα ομάδα ατόμων επιχείρησε να κάνει ανακατάληψη των κτηρίων που είναι στην οδό Δερβενίων, κάτι που προκάλεσε μεγάλη ένταση με τις αρχές και αποτέλεσε αφετηρία των συγκρούσεων.

Υπήρξαν φωτιές, έπεσαν δακρυγόνα, ενώ δεν έλειψε και ο παραδοσιακός πλέον πετροπόλεμος.

Παράλληλα όμως, υπάρχουν καταγγελίες που συνοδεύονται από videos, οι οποίες αναφέρουν πως ομάδα ΟΠΚΕ εισέβαλε σε καφενείο στην οδό Κωλέττη και επιτέθηκε στους θαμώνες.

Στο παρακάτω video φαίνονται εικόνες από εκεί.

Every single cop in every corner of the world is our enemy.

Last night they broke into ντέμο bar, attacking and arresting an employee.

Video:#antireport pic.twitter.com/pgQ41lsP4K

— Exiled Arizona (@exiledarizona) July 4, 2020