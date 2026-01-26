Πακιστάν: Εκτός νόμου η «μαύρη μαγεία» με ποινές έως 7 χρόνια φυλάκισης

Η κυβέρνηση του Πακιστάν απαγόρευσε επίσημα τη μαύρη μαγεία, θεσπίζοντας ποινές φυλάκισης έως και επτά χρόνια και χρηματικά πρόστιμα, με στόχο την προστασία των πολιτών από απάτες.

Η κυβέρνηση του Πακιστάν προχώρησε στην απαγόρευση της λεγόμενης «μαύρης μαγείας», θεσπίζοντας για πρώτη φορά στη χώρα ένα νομικό πλαίσιο που ποινικοποιεί πρακτικές οι οποίες μέχρι σήμερα παρέμεναν ανεξέλεγκτες, παρά τη βαθιά πολιτισμική τους παρουσία.

Σύμφωνα με το νέο νομοσχέδιο που εντάχθηκε στον Ποινικό Κώδικα, η «άσκηση, διευκόλυνση ή προώθηση της μαύρης μαγείας» συνιστά ποινικό αδίκημα. Όσοι καταδικαστούν κινδυνεύουν με ποινή φυλάκισης από έξι μήνες έως επτά έτη, καθώς και με χρηματικό πρόστιμο που μπορεί να φτάσει τα 3.500 δολάρια. Πρόκειται για την πρώτη νομοθετική πρωτοβουλία αυτού του είδους στο Πακιστάν, όπου τέτοιες πρακτικές αποτελούσαν επί δεκαετίες κομμάτι της λαϊκής παράδοσης, χωρίς φυσικά θεσμικό έλεγχο.

Κυβερνητικοί αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι ο νόμος στοχεύει κυρίως στην προστασία των πολιτών από απατεώνες που εκμεταλλεύονται την ευπιστία και τον φόβο των ανθρώπων, παρουσιάζοντας τον εαυτό τους ως «κατόχους» υπερφυσικών δυνάμεων. Όπως αναφέρουν πακιστανικά μέσα ενημέρωσης, στη χώρα δραστηριοποιούνται περίπου 50.000 αυτοαποκαλούμενοι «μυστικιστές», οι οποίοι προσφέρουν, έναντι αμοιβής, υποτιθέμενες υπηρεσίες όπως λύση κατάρας, θεραπεία ασθενειών ή πρόβλεψη του μέλλοντος.

Η απόφαση του Πακιστάν εντάσσεται σε ένα ευρύτερο περιφερειακό πλαίσιο αυστηροποίησης της στάσης απέναντι σε τέτοιες πρακτικές. Το Τατζικιστάν είχε απαγορεύσει τη μαγεία ήδη πριν από σχεδόν δύο δεκαετίες, ενώ χώρες όπως το Κιργιστάν και το Ιράκ έχουν τα τελευταία χρόνια εντείνει τις προσπάθειες περιορισμού των λεγόμενων «σκοτεινών τεχνών».

Παρά τις αντιδράσεις που αναμένονται από κύκλους της παραδοσιακής κοινωνίας, η κυβέρνηση επιμένει ότι το μέτρο αποσκοπεί στην καταπολέμηση της εξαπάτησης και όχι στην ποινικοποίηση της πίστης.

