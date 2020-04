Όλα τα παραπάνω μπορούν να περιμένουν μερικά 24ωρα .

Για την ώρα θα κοιτάξω να αμβλύνω τα πάθη μας που στοιχίζονται μ’ αυτά του Θεανθρώπου λόγω καραντίνας, προτείνοντας 10 άλμπουμ ικανά να μας γλυτώσουν από την κατάθλιψη και τον κατατονία.

Η σειρά είναι ενδεικτική αλλά όχι η περίοδος εμφάνισης τους στο μουσικό στερέωμα.

Έτρεξα χρόνια πίσω για να βρω καλλιτέχνες και δουλειές τους που για κάθε 45άρι και άνω οι εμπνεύσεις τους θα έχουν ποτίσει για τα καλά μέσα τους.

Ενδεχομένως να έχουν επηρεάσει τον χαρακτήρα τους, τον τρόπο σκέψης τους, τα κοινωνικά και πολιτικά τους πιστεύω , τόσο με την ευρεία όσο και με την στενή έννοια αυτών των όρων!

Οι νεότεροι ας ανατρέξουν στις δουλειές αυτών των καλλιτεχνών γιατί οι δημιουργίες τους είναι αποδεδειγμένα εκδικητικές και όσοι τις περιφρονούν θα τις βρουν μπροστά τους!!!

Πάμε λοιπόν:

Eels-beautiful freak





Καλώς τα «Χέλια» από το Λός Άντζελες. Το άλμπουμ κυκλoφόρησε τον Αύγουστο του 1996. Εκπλήσει τόσο η φυσική παρουσία του μπροστάρη του γκρουπ Μάρκ Όλιβερ Έβερετ πιο γνωστού στην πιάτσα ως Μιστερ Ε όσο και οι ικανότητες του στην φωνητική και στην σύνθεση. Το άλμπουμ ακούγεται «νεράκι» άρχής γενομένης από το τραγούδι που έγινε επιτυχία το novocaine for the soul που κάλλιστα θα μπορούσε να είναι ό ύμνος των ημερών λόγω της νάρκωσης στην οποία κάποιοι επιχειρούν να μας υποβάλλουν!



Cowboys Junkies –One soul now

Το άλμπουμ κυκλοφόρησε το 2004 και τα παιδιά είναι από το Οντάριο του Καναδά! Μιλάμε για ΑΡΙΣΤΟΥΡΓΗΜΑ! Η φωνή της Μάργκο Τίμινς σε μαγεύει αλλά και οι συνθέσεις του άλλου Τίμινς του Μάικλ αποδεικνύονται βάλσαμο για την ψυχή και τον νου. Βουτήξτε στα δροσερά νερά του one soul….now!

Το άλμπουμ περιέχει και 5 εξαιρετικές διασκευές

- thunder road Bruce Springsteen

–seventeen seconds Cure

- Lungs Townes Van Zand

- Darkness Jesse Colin Youhg

– Helpless Neil Young. Για το λάτρεις του βινυλίου κυκλοφορεί και σε βινύλιο!!!

PJ HARVEY Stories from the City, stories from the sea

Καλώς την Κυρία που έκανε τον Νικ Κέιβ να πλαντάξει στο κλάμα! Το άλμπουμ κυκλοφόρησε το έτος μηδέν στην αρχή του αιώνα το 2000 τον Οκτώβριο και αποδείχθηκε η πιο ολοκληρωμένη δουλειά της άγριας βασίλισσας της εναλλακτικής σκηνής.

Δεν είναι μόνο το μυθικό πια this mess we’re in –άλλο προφητικό άσμα-μετά του αξιότιμου μπροστάρη των Radiohead Thom Yorke , είναι η έμπνευση που ποτίζει αυτό το άλμπουμ από το πρώτου τραγούδι μέχρι το τελευταίο.

Portishead – Roseland NYC LIVE





Τι να πρωτοπώ Για την φωνή της Γκίμπονς για την ευφυΐα του Μπάροου; Το μόνο που μπορώ να ψελίσω είναι πόσο μπροστά από την εποχή τους ήταν αυτοί οι μπαγάσες από το Μπρίστολ αν σκεφτείς ότι το άλμπουμ ηχογραφήθηκε τον Νοέμβρη του 1998!

INSOMNIA: The best of Faithless



Έλα δεν έχει γιατί. Μιλάμε για το απόλυτο best μια που δεν απουσιάζει τίποτα από τα αξιολογότατα που έχουν συνθέσει στην πολύχρονη καριέρα τους.

Το βάζεις , τα ακούς , το απολαμβάνεις και συγχρόνως ακολουθείς την διαδρομή τους στον χρόνο!

Unkle Never Never Land

Ξεκίνησα να το ακούω τον Σεπτέμβρη του 2003 όταν κυκλοφόρησε και δεν έχω σταματήσει. Από το eye for an eye που σε διαλύει μέχρι το panic attack που σε συναρμολογεί και πάλι το άλμπουμ αυτό παραμένει το ίχνος η πατημασιά πάνω στην οποία θα βαδίζουν θέλουν δεν θέλουν όσοι έχουν ανάλογες μουσικές ανησυχίες!

Anna Calvi





Το πρώτο άλμπουμ της κυρίας από την Αγγλία άτιτλο ουσιαστικά οι περισσότεροι του έδωσαν το όνομα desire από το τραγούδι που γνώρισε επιτυχία. Αλλά δεν είναι το μόνο αξιόλογο. Όλη η δουλειά είναι εξαιρετική. Και πως θα μπορούσε άλλωστε όταν η παραγωγή , η σύνθεση των κομματιών αλλά η ανάδειξη αυτής της καλλιτέχνιδας με την εξαιρετική φωνή φέρουν την υπογραφή του Μπράιαν Ινο!!!

Archive Take my head

Τα άλμπουμ κυκλοφόρησε το 1999 ήταν το δεύτερο του γκρουπ και συγχρόνως μια προειδοποίηση για το τι πρόκειται να ακολουθήσει στη μουσική σκηνή στον αιώνα που έβαζε τα καλά του για να πρωταγωνιστήσει.

Βάλτε το δυνατά και ακούστε το cloud in the city και αμέσως θα σας έρθει στο μυαλό η σοφή ρήση της Λόρι Άντερσον «πόσο βαρετός θα ήταν ο ουρανός χωρίς τα σύννεφα.

The Smashing Pumpkins Machina the machine of God

Ε αφήστε το τώρα! Δεν έχει ούτε γιατί , ούτε πως , ούτε για ποιο λόγο! Απλά αδυνατώ να το παίξω αντικειμενικός . Μου ήταν αδύνατον επίσης να μην συμπεριλάβω την γκρουπάρα που με έχει σημαδέψει και με έχει πετύχει στην καρδιά!

Όχι ότι προηγήθηκε αλλά και ότι ακολούθησε δεν ήταν αριστουργηματικό, αλλά αυτό το άλμπουμ περιέχει το αγαπημένο μου κομμάτι τους το WOUND!!! Κάπου εδώ όπως καταλαβαίνετε τελειώνει η συζήτηση.

DJ Shadow The Private Press

Όταν σκέψη μας αρχίσει να πετά θα την συνοδεύουν οι μελωδίες αυτού του άλμπουμ! Κάθε φορά που το ακούω οδηγώ αεροπλάνο , στους ρυθμούς του fixed income το απογειώνω και στον ήχο του you can’t go home again αδιαφορώ παντελώς που δεν ξέρω πώς να το προσγειώσω!!!