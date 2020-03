Έβρος: Τούρκοι ρίχνουν χημικά με καθοδήγηση από drones, πυροβολούν στον αέρα οι Ειδικές Δυνάμεις (vids)

Κόβουν την ανάσα όσα συμβαίνουν στον Έβρο και σήμερα.

Νωρίς το απόγευμα είχαμε νέο κύκλο επεισοδίων και συγκρούσεων -όχι, βέβαια, ότι σταμάτησαν και ποτέ- με έναν αστυνομικό να τραυματίζεται στο πρόσωπο από πέτρα που εκσφενδονίστηκε από την τουρκική πλευρά των συνόρων.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ο αστυνομικός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Διδυμότειχου για τις πρώτες βοήθειες, είναι καλά στην υγεία του και παρά τον τραυματισμό του, ζήτησε σύντομα να επιστρέψει στα καθήκοντά του.

Ως απάντηση στον πετροπόλεμο, από τον οποίο έχουν υποστεί φθορές τουλάχιστον δύο αυτοκίνητα του στρατού και της αστυνομίας, οι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ χρησιμοποίησαν δακρυγόνα και χειροβομβίδες κρότου λάμψης, στην προσπάθειά τους να απωθήσουν τους πρόσφυγες.

Στον φράχτη των συνόρων, δε, μεταδίδονται αδιάκοπα, από κινητές ομάδες εκπομπής του στρατού, μηνύματα προς τους μετανάστες ότι τα σύνορα είναι κλειστά και ότι δεν επιτρέπεται η είσοδος. Τα μηνύματα είναι στα αραβικά, αγγλικά, παντζάμπι/ουρντού (Πακιστάν), φαρσί (Αφγανιστάν και Ιράν), παστού (τμήμα Αφγανών) και μπενγκάλι (Μπανγκλαντές).

Σε ένα βίντεο, εξάλλου, που προκαλεί πλήθος ερωτημάτων, εμφανίζονται δακρυγόνα να εκσφενδονίζονται από την τουρκική πλευρά προς τους Έλληνες αστυνομικούς!

Τα δακρυγόνα, τα οποία φαίνεται πως εκτοξεύονται από Τούρκους αστυνομικούς, καθώς ακούγονται οι κρότοι των εκτοξευτήρων, προσγειώνονται στην ελληνική πλευρά των συνόρων και την ίδια στιγμή ακούγονται κάποιοι -μετανάστες λογικά- να ζητωκραυγάζουν.

Το πρωί της Κυριακής, εξάλλου, κυκλοφόρησαν video με Έλληνες άνδρες των Ειδικών Δυνάμεων να κάνουν χρήση προειδοποιητικών πυρών, προκειμένου να απωθήσουν τις ομάδες προσφύγων και μεταναστών να περάσουν τα ελληνικά σύνορα.

#greek soldiers in #evros fires in the air to push away the illegall #immigrants who tries to cross in Greek land#greece #Kastanies #Turkey #Ipsala pic.twitter.com/JC032VL4jY

— Pishtiwan Jaf (@JafStefanos) March 1, 2020