Απίστευτο video: Παιδιά στην Παλαιστίνη παίζουν την ώρα που σκάνε πύραυλοι (vid)

Όσο σκληρό και αν είναι, όσοι μένουν κοντά στην Λωρίδα της Γάζας έχουν συμβιβαστεί με συνθήκες πολέμους και έχουν μάθει να ζουν με αυτές...

Κάτι που επιβεβαιώνει ο Τούρκος ανταποκριτής στην Παλαιστίνη, Ρατζίπ Σοϋλού με το video που ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter.

Αυτό λοιπόν είναι τραβηγμένο την ώρα που των επιθέσεων του Ισραήλ, με τα παιδιά των Παλαιστίνιων να γιορτάζουν το Ίντ αλ Φιτρ.

Παρά τις εκρήξεις και τις λάμψεις που διακρίνονται στο βάθος, αυτά συνεχίζουν απτόητα το παιχνίδι τους, κάνοντας αμέριμνα τραμπολίνο.

Unbelievable but Palestinian children continue to celebrate Eid while their literal next door is getting bombarded.

Imagine the psychology of these kids pic.twitter.com/mI04kwe2vk

— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) May 13, 2021