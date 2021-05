Δομινικανή έκανε πρόβα τον θάνατό της και όλοι πέρασαν ωραία (vid)

Ένα περίεργο περιστατικό συνέβη στην Δομινικανή Δημοκρατία, όταν μια 59χρονη γυναίκα αποφάσισε να κάνει πρόβα την κηδεία της και να μείνει για ώρες ξαπλωμένη μέσα σε φέρετρο.

Το συμβάν σημειώθηκε στα τέλη Απριλίου. Η 59χρονη οργάνωσε την κηδεία της, στην οποία παρευρέθησαν φίλοι και συγγενείς. Το αξιοσημείωτο είναι ότι κάποιοι από αυτούς που βρέθηκαν στην κηδεία θρήνησαν την γυναίκα και μάλιστα, ήταν και αρκετά πειστικοί. Υπήρχαν βέβαια και αυτοί που απαθανάτισαν την τελετή με τα κινητά τους.

Η 59χρονη γυναίκα ήταν ντυμένη στα άσπρα και φορούσε ένα στεφάνι από λουλούδια στο κεφάλι της, ενώ στα ρουθούνια της είχε τοποθετήσει βαμβάκι. Σύμφωνα με τα τοπικά Μέσα, όλη η τελετή της κόστισε 800 ευρώ. Τα χρήματα αυτά ήταν για το φέρετρο αλλά και για τα ποτά που μοιράστηκαν.

Η ίδια περιέγραψε την τελετή ως «ένα όνειρο που πραγματοποιήθηκε» και ευχαρίστησε συγγενείς, φίλους και γείτονες επειδή τη βοήθησαν να τη διοργανώσει. «Αν πεθάνω αύριο, δεν θέλω κάποιος να κάνει κάτι, επειδή τα έχω κάνει όλα στη ζωή», είπε σχετικά με το αν θα ήθελε να έχει μια πραγματική κηδεία όταν έρθει η ώρα της και πεθάνει.

Παράλληλα, συμβούλεψε τα αγαπημένα της πρόσωπα που βρέθηκαν στην κηδεία της, να μην πεθάνουν σύντομα, λέγοντας τους ότι το να βρίσκεται κάποιος μέσα σε ένα φέρετρο είναι πολύ μοναχικό και ζεστό.

Η εικονική αυτή κηδεία πάντως, προκάλεσε αντιδράσεις στα σόσιαλ μίντια, καθώς πολλοί ήταν αυτοί που άσκησαν κριτική στην 59χρονη γι αυτή την ενέργεια την ώρα που τόσοι άνθρωποι χάνουν τις ζωές τους από τον κορονοϊό.

«Δεν πρέπει να παίζουμε με αυτά τα θέματα. Υπάρχουν τόσοι πολλοί άνθρωποι που έχουν χάσει αγαπημένους λόγω του κορονοϊού», έγραψε κάποιος. Ωστόσο, η 59χρονη από την πλευρά της τόνισε οι θάνατοι εν μέσω πανδημίας την ενέπνευσαν να γιορτάσει τη ζωή της με την ψεύτικη αυτή κηδεία.

Woman rehearses for her own FUNERAL by lying in a coffin and watching loved ones 'mourning' her death https://t.co/FSAzF9l3rq

— Daily Mail Online (@MailOnline) May 13, 2021