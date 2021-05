Το Παρίσι ζήτησε έναν πιο φιλόδοξο νόμο για το κλίμα (vid)

Χιλιάδες πολίτες διαδήλωσαν σήμερα στο Παρίσι ζητώντας έναν πιο φιλόδοξο νόμο για το κλίμα, ενώ υπάρχουν αμφιβολίες για το δημοψήφισμα που ήθελε ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν για να συμπεριλάβει την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής στο Σύνταγμα της χώρας.

Οι διαδηλωτές, συγκεντρωμένοι πίσω από ένα πανό που έγραφε «Νόμος για το κλίμα = αποτυχία της πενταετούς θητείας«, πραγματοποίησαν πορεία ανάμεσα στην πλατεία Δημοκρατίας και την πλατεία της Βαστίλης στην πρωτεύουσα.

Demonstration shortly after a law was passed in the National Assembly in Paris to denounce the government's insufficient ambition on climate change.

