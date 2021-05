Sputnik Light: Το ρωσικό μονοδοσικό εμβόλιο με 79,4% αποτελεσματικότητα (pic)

Το Υπουργείο Υγείας της Ρωσίας ενέκρινε τη χρήση του «Sputnik Light»! Του εμβολίου κατά του κορονοϊού το οποίο είναι μονοδοσικό και πιο αποτελεσματικό από άλλα δύο δόσεων.

Το «Sputnik Light» προέρχεται από το πρώτο συστατικό του ευρέως χρησιμοποιούμενου εμβολίου στη Ρωσία (αλλά και σε μερικές ακόμα χώρες) του «Sputnik V» και έχει δείξει αποτελεσματικότητα 79,4% «υψηλότερη από εκείνη πολλών εμβολίων δύο δόσεων», όπως ανέφεραν οι δημιουργοί του.

Οι ερευνητές ανέλυσαν το ποσοστό αποτελεσματικότητας με βάση τα δεδομένα που ελήφθησαν από το πρόγραμμα μαζικού εμβολιασμού της Ρωσίας, μεταξύ της περιόδου του Δεκεμβρίου 2020 με τον Απρίλιο του 2021.

Έχοντας μελετήσει τα δεδομένα που ελήφθησαν 28 ημέρες μετά τη χορήγηση του εμβολίου, διαπίστωσαν ότι το ποσοστό μόλυνσης μεταξύ των μονοδοσικών εμβολιασμένων ατόμων ήταν μόλις 0,277% .

Ο εμβολιασμένος ενήλικας πληθυσμός, εμφάνισε ποσοστό μόλυνσης 1,349% κατά την ίδια περίοδο.

Επίσης, αναφέρουν πως τα αντισώματα ενεργοποιήθηκαν σε πάνω από το 91% των εμβολιασμένων την 28η ημέρα μετά τη χορήγησή του και παρέχει προστασία ακόμα και σε σοβαρές περιπτώσεις.

A new member of the Sputnik family #SputnikLight was launched yesterday. In case you missed it, here are its key features. Sputnik Light is a quick & reliable COVID-19 fighter. It helps to achieve a high level of protection faster & works great to defeat virus surges. pic.twitter.com/arFpe4sYub

— Sputnik V (@sputnikvaccine) May 7, 2021