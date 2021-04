Το «μήνυμα» που είχε γράψει ο Ντέρεκ Τσόβιν στην παλάμη του: Ήταν προετοιμασμένος (pic & vid)

Ο Ντέρεκ Τσόβιν άκουσε από τον δικαστή τρεις φορές τη λέξη «ένοχος», για κάθε ένα από τις κατηγορίες που του απευθύνθηκαν αναφορικά με τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ και αμέσως μετά πήρε τον δρόμο για τη φυλακή.

Ο πρώην συνάδελφός του, του φόρεσε τις χειροπέδες και όπως γύρισε φάνηκε να έχει γραμμένο ένα μήνυμα στην παλάμη του αριστερού του χεριού.

​

Όπως εξήγησε στο TMZ ο δικηγόρος του Τσόβιν, Έρικ Νέλσον, ο πελάτης του ήταν προετοιμασμένος για το χειρότερο σενάριο. Γι αυτό τον λόγο είχε γράψει στην παλάμη του, τον αριθμό τηλεφώνου του δικηγόρου του.

Δεν έχει δεκτή εγγύηση και ο Τσόβιν πήρε αμέσως τον δρόμο για τη φυλακή. Σε 8 εβδομάδες περίπου θα μάθει την ποινή του και αντιμετωπίζει 40 χρόνια φυλάκισης.

Derek Chauvin is led out of the court room in handcuffs shortly after being found guilty of murdering George Floyd.

