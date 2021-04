George Floyd: Όλοι αποθεώνουν την 17χρονη Darnella Frazier για την καταδίκη του Derek Chauvin (pics & vids)

Από τα ξημερώματα όταν και έγινε γνωστή η απόφαση των ενόρκων που έβρισκαν ένοχο των Derek Chauvin για την δολοφονία του George Floyd, οι ΗΠΑ μπόρεσαν να πάρουν μία μικρή ανάσα. Μικρή γιατί έχουν αρκετή δουλειά ακόμα μπροστά τους για να αναπνεύσουν κανονικά στο κομμάτι της ρατσιστικής αστυνομικής βίας...

Δεν θα βρίσκεται πάντα μία Darnella Frazier μπροστά σε κάθε περιστατικό, η οποία θα παραμερίζει τους φόβους και τους ενδοιασμούς που πιθανόν να έχει, να καταγράφει το τί συμβαίνει και μετά να δέχεται να πει όλα όσα είδε στο δικαστήριο.

Ευτυχώς, στην περίπτωση του George Floyd, αυτό το 17χρονο κορίτσι το έκανε. Περπατώντας μαζί με την 9χρονη ξαδέλφη της «έπεσε» πάνω στο σύλληψη του 46χρονου και κατάγραψε την προσπάθειά του να αναπνεύσει, έχοντας το ποδί του Derek Chauvin στο λαιμό του.

Το video που αμέσως άρχισε να γίνεται viral ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων στις ΗΠΑ και δεν άφησε περιθώρια παρερμηνειών που θα μπορούσαν να είχαν οδηγήσει στο να την βγάλει... καθαρή ο 45χρονος αστυνομικός, όπως αρχικά είχε επιχειρηθεί.

Μην ξεχνάμε πως το τοπικό τμήμα είχε βγάλει ανακοίνωση στην οποία ανέφερε πως ο θάνατος του George Floyd, οφειλόταν σε προβλήματα υγείας και όχι στην ασφυξία που είχε υποστεί.

Για αυτό και από τη στιγμή που ανακοινώθηκε η απόφαση που τον έβρισκε ένοχο, τα social media γέμισαν με μηνύματα που την ευχαριστούσαν για το θάρρος που έδειξε.

Η Oprah Winfrey την συμπεριέλαβε στην... ευχαριστήρια ανάρτηση που έκανε λίγα λεπτά.

Chauvin’s colleagues only testified against him AFTER it became a high profile case. It became a high profile case because of the bravery of a 17 year old Black girl who was THREATENED on the scene BY COPS. — Mikel Jollett (@Mikel_Jollett) April 20, 2021

Darnella Frazier is the 17 year-old hero who filmed it. Respect. pic.twitter.com/O2CzhNXcJn — The Tennessee Holler (@TheTNHoller) April 20, 2021

God bless and comfort the young woman, Darnella Frazier--a child at the time--who had the presence of mind to document this vicious murder and the fortitude to testify so eloquently. — EricaGrieder (@EricaGrieder) April 20, 2021

Can we all sing a praise song for Darnella Frazier who had the presence of mind to film that video that made such a difference in this case and now must live with the memories that will walk alongside her for the rest of her years — Michele Norris (@michele_norris) April 20, 2021

Μάλιστα έχει δημιουργηθεί και μία σελίδα οικονομικής ενίσχυσης του νεαρού κοριτσιού, προκειμένου να το βοηθήσουν να περάσει το τραύμα που έχει υποστεί από εκείνη την ημέρα της 25 Μαΐου του 2020, όταν και έγινε μάρτυρας του τραγικού περιστατικού.

Today's a good day to donate to the fund for Darnella Frazier, the teen who filmed George Floyd's death.https://t.co/bXbhBOGXO2 — Ryan Khosravi (@ryepastrami) April 20, 2021

Όπως είπε κατά την διάρκεια της κατάθεσής της στο δικαστήριο, πολλά βράδια δεν μπορεί να κοιμηθεί, ενώ άλλα ξυπνάει από τους εφιάλτες που έχει, καθώς νιώθει τύψεις που δεν έκανε περισσότερα για να σωθεί η ζωή του George Floyd.

«Απολογούμαι και απολογούμε στον George Floyd που δεν έκανα περισσότερο. Που δεν παρενέβη περισσότερο για να του σώσω την ζωή», είχε πει χαρακτηριστικά.

