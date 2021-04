Κορονοϊός: Στο Βέλγιο βρήκαν την πατέντα για να κρατούν τις αποστάσεις (vid)

Εντυπωσιακές εικόνες μετέφερε drone από την πλατεία του Αγίου Πέτρου στο Βέλγιο, εν μέσω της πανδημίας του κορονοϊού.

Οι Βέλγοι βρήκαν έναν έξυπνο τρόπο έτσι ώστε να συγκεντρώνονται στις πλατείες και παράλληλα να διατηρούν τις απαραίτητες αποστάσεις ασφάλειες για να προφυλάσσονται από τον κορονοϊού.

Τι έκαναν; Ζωγράφισαν κύκλους με αποστάσεις στις πλατείες, έτσι ώστε κάθε παρέα να έχει τον δικό της χώρο και να μην χρειάζεται να έρθει σε επαφή με άλλον κόσμο.

Το πείραμα έλαβε χώρα στην πλατεία του Αγίου Πέτρου στο Γκεντ του Βελγίου και οι εικόνες drone από ψηλά είναι τουλάχιστον εντυπωσιακές.

People gathered in St. Peter's Square in Ghent, Belgium, in painted circles, allowing residents to enjoy the warm weather, but also adhere to social distancing measures amid COVID-19. https://t.co/8vtOWaYOpu pic.twitter.com/ZWjIa0qrDl

— ABC News (@ABC) March 31, 2021