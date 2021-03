Το Ever Given «αποκολλήθηκε» από τη Διώρυγα του Σουέζ (pics & vid)

Τα ρυμουλκά και τα συνεργεία που εργάζονταν ασταμάτητα μπόρεσαν να απεγκλωβίσουν εν μέρει το γιγαντιαίο φορτηγό πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων Ever Given, που είχε προσαράξει και κλείσει τη Διώρυγα του Σουέζ την 23η Μαρτίου, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Bloomberg, επικαλούμενο την εταιρεία Inchcape Shipping.

Δεν είναι όμως σαφές πότε θα αποκατασταθεί η ομαλή λειτουργία της θαλάσσιας οδού.

Το Ever Given, πλοίο με εκτόπισμα 220.000 τόνων, ανήκει στην ιαπωνική Shoei Kisen και το διαχειρίζεται η Evergreen Marine υπό την παναμαϊκή σημαία.

Η προσάραξή του εξαιτίας ριπής ανέμου εν μέσω αμμοθύελλας έκλεισε τη Διώρυγα, με αποτέλεσμα 369 σκάφη που σκόπευαν να τη διαπλεύσουν να αποκλειστούν.

Ειδικά συνεργεία έσκαβαν χθες για να απομακρύνουν μέρος της όχθης της Διώρυγας, στην οποία το φορτηγό είχε προσαράξει διαγώνια, ώστε το σκάφος να μπορέσει να πλεύσει ξανά κανονικά, ανέφερε η Αρχή της Διώρυγας του Σουέζ νωρίτερα χθες.

Σύμφωνα με το Bloomberg, το πλοίο κινείται και πάλι, ωστόσο δεν έχει γίνει ακόμη σαφές πόσο σύντομα θα ανοίξει η κυκλοφορία της πλωτής οδού για τα υπόλοιπα πλοία ή πόσο χρόνο θα πάρει να σπάσει το «μποτιλιάρισμα» που επικρατεί με τα υπόλοιπα πλοία που έχουν κολλήσει στην περιοχή.

