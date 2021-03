Ινδονησία: Έκρηξη βόμβας έξω από εκκλησία, αρκετοί τραυματίες, σύμφωνα με την αστυνομία (pics & vid)

Βομβιστική επίθεση αυτοκτονίας, σύμφωνα με εκτιμήσεις, σημειώθηκε έξω από καθολική εκκλησία στην πόλη Μακασάρ της Ινδονησίας σήμερα, με αποτέλεσμα να υπάρξουν τραυματίες, σύμφωνα με την αστυνομία και έναν αυτόπτη μάρτυρα.

Την ώρα της έκρηξης το εκκλησίασμα βρισκόταν εντός του ναού, όπως δήλωσε στο Reuters ο εκπρόσωπος της αστυνομίας του Νότιου Σουλαουέζι Ε. Ζούλπαν. Ο ίδιος δήλωσε ότι δεν είναι σαφές εάν τα ανθρώπινα μέλη που έχουν εντοπιστεί στο σημείο ανήκουν μόνο στον δράστη.

A Bomb just exploded in cathedral church ,Makassar,Indonesia #Bomakassar pic.twitter.com/7lDyxSoPmu

Ο πατέρας Γουιλέμους Τούλακ, ιερέας στον ναό, δήλωσε σε μέσα ενημέρωσης της Ινδονησίας ότι ο ύποπτος ως βομβιστής προσπάθησε να εισέλθει στον ναό αλλά τον σταμάτησε φρουρός ασφαλείας. Σύμφωνα με τον ίδιο, 10 άνθρωποι τραυματίστηκαν συνολικά, κάποιοι εκ των οποίων σοβαρά.

Η αστυνομία δεν ανακοίνωσε ποιος μπορεί να ευθύνεται για την προφανή επίθεση ενώ δεν υπήρχε άμεση ανάληψη ευθύνης.

Η αστυνομία κατηγόρησε την τζιχαντιστική οργάνωση που συνδέεται με το Ισλαμικό Κράτος Τζεμάα Ανσουράτ Ντάουλα (JAD) για επιθέσεις αυτοκτονίας το 2018 εναντίον εκκλησιών και ενός αστυνομικού τμήματος στην πόλη Σουραμπάγια, που στοίχισαν τη ζωή σε πάνω από 30 ανθρώπους.

BREAKING: Police say two suicide bombers detonate outside Catholic cathedral on Indonesia's Sulawesi island, wounding several people. https://t.co/TFjJNLOTaD

— The Associated Press (@AP) March 28, 2021