Εντυπωσιακή εικόνα: Σύννεφο αφρικανικής σκόνης 800 χιλιομέτρων πάνω από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια (pic)

Ένα νέο σύννεφο αφρικανικής σκόνης το οποίο ξεκίνησε από τη Σαχάρα όπως φαίνεται από την εντυπωσιακή εικόνα που δημοσίευσε στο Twitter το πρόγραμμα γεωσκόπησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, «Κοπέρνικος» έχει κατεύθυνση την Ελλάδα και τα Βαλκάνια.

Πρόκειται για ένα σύννεφο που έχει μήκος 800 χιλιόμετρα, όπως αναφέρεται στην ανάρτηση.

Άλλωστε σύμφωνα με την πρόγνωση, από σήμερα (22/3) πέφτει η θερμοκρασία και ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

