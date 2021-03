Νέα Ζηλανδία: Νέος ισχυρός σεισμός 8,1 Ρίχτερ (pics)

Νέα ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 8,1 βαθμών σημειώθηκε στα βόρεια των Νησιών Κερμάντεκ, στη Νέα Ζηλανδία, μετέδωσε το αμερικανικό γεωλογικό ινστιτούτο (USGS).

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC) ο σεισμός ήταν μεγέθους 7,9 βαθμών. Το επίκεντρό της εντοπίστηκε σε απόσταση περίπου 1.000 χιλιομέτρων νοτίως της Νουκουαλόφα των Νησιών Τόνγκα.

Τρίτη προειδοποίηση για τσουνάμι εξέδωσαν σήμερα οι αρχές της Νέας Ζηλανδίας, μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,8 βαθμών κοντά στα Νησιά Κερμάντεκ του νότιου Ειρηνικού.

3 very strong earthquakes have struck near New Zealand within 6 hours of one another. The 8.1 #earthquake has prompted a #Tsunami watch for Hawaii. The potential threat is still being evaluated there and for the west coast of North America by the Pacific Tsunami Warning Center. pic.twitter.com/yaaanJLw2M

— Ed Piotrowski (@EdPiotrowski) March 4, 2021