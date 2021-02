Νιγηρία: Ένοπλοι απήγαγαν παιδιά από σχολείο, φήμες για νεκρό μαθητή (vid)

Ένοπλοι εισέβαλαν το βράδυ της Τρίτης (16/2) σε σχολείο που βρίσκεται στην πολιτεία του Νίγηρα, στην κεντροδυτική Νιγηρία, και απήγαγαν «εκατοντάδες μαθητές» και πολλούς καθηγητές και τους οδήγησαν στο δάσος.

Μάλιστα, ένα παιδί έπεσε νεκρό από πυροβολισμό κατα την διάρκεια της επιδρομής, σύμφωνα με μέλος του προσωπικού του σχολείου που κατάφερε να διαφύγει. Λίγες ώρες αργότερα κυκλοφόρησε και ένα βίντεο στο διαδίκτυο με τους απαγωγείς να κρατούν όπλα και να πυροβολούν στον αέρα, με τα παιδιά να ουρλιάζουν.

Terrorists who abducted 21 persons in Niger state released a video threatening captives and state authority. Over 500 are captives of #BokoHaram in northeast. In the northwest/central, families are raising millions for ransom to free hundreds of their relatives. THIS IS ANARCHY. pic.twitter.com/AgHloswa33

— Ahmad Salkida (@A_Salkida) February 17, 2021