Ταϊβάν: Έριξαν πρόστιμο για παραβίαση του lockdown σε… θύμα απαγωγής

Ένα απίστευτο περιστατικό συνέβη στην Ταϊβάν, με αποτέλεσμα να προκληθεί σάλος και την κυβέρνηση της χώρας να προσπαθεί να τα… μαζέψει.

Συγκεκριμένα, ένας άνδρας καλείται να πληρώσει πρόστιμο 2.600 λιρών επειδή παραβίασε τα αυστηρά μέτρα lockdown που έχει πάρει η χώρα.

Ωστόσο, αυτό θα μπορούσε κάποιος να το θεωρήσει φυσιολογικό (αν και τσουχτερό το ποσό), λόγω των διαφορετικών συνθηκών που επικρατούν σε όλες τις χώρες λόγω της πανδημίας.

Όμως στην προκειμένη περίπτωση υπάρχει ένα πρόβλημα. Ποιο είναι αυτό; O άντρας ήταν θύμα απαγωγής καθώς τον είχαν αρπάξει οι μπράβοι τοκογλύφου!

Τα τοπικά Μέσα κατονόμασαν τον άνδρα ως Chen, και ανέφεραν πως είχε επιστρέψει στην Ταϊβάν από το Χονγκ Κονγκ τον Οκτώβριο.

Πέρασε τις δύο εβδομάδες υποχρεωτικής καραντίνας στο σπίτι ενός φίλου του και σύμφωνα με τον Guardian, οι μπράβοι ενός τοκογλύφου τον απήγαγαν μπερδεύοντάς τον με τον φίλο του, ο οποίος χρωστούσε πολλά χρήματα.

Ο άνδρας πέρασε βασανιστήρια στα χέρια των απαγωγέων, οι οποίοι τον πήγαν στο δικό του σπίτι για να τους δώσει τα λεφτά και κατόπιν τον επέστρεψαν στην οικία του φίλου του.

Το ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης των πολιτών σε καραντίνα της χώρας, χτύπησε όταν εκείνος έφυγε από το σπίτι.

Έτσι ενημερώθηκαν οι Αρχές και ο άντρας τιμωρήθηκε με πρόστιμο. Αν και ο άνδρας έλεγε συνεχώς την αλήθεια δεν τον πίστεψαν.

Taiwan waives Covid quarantine fine for man who was kidnapped https://t.co/ul14qsp5Kb

— Guardian World (@guardianworld) February 1, 2021