Έντι Ράμα: «Οι Έλληνες νομίζουν ότι είναι απόγονοι του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη»

Ο Αλβανός Πρωθυπουργός Έντι Ράμα παρευρέθηκε σε συνέδριο που έλαβε χώρα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και έκανε ειδική αναφορά στους Έλληνες απευθυνόμενος στον παρουσιαστή του πάνελ.

Συγκεκριμένα, προέβη σε σχόλιο με αφορμή το γεγονός ότι ο Ελληνοαμερικάνος παρουσιαστής δεν προέφερε σωστά το όνομα του.

«Ως Έλληνας θα έπρεπε να το ξέρεις (το επίθετο μου). Ως Έλληνας πάντα υποτιμάς τους ανθρώπους. Νομίζεις ότι έχεις το μονοπώλιο της φιλοσοφίας. Νομίζεις ότι είσαι κληρονόμος του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη, αλλά δεν είσαι», είπε ο Έντι Ράμα και συνέχισε την ομιλία του για το Μαυροβούνιο λέγοντας ότι δεν θέλει να χαθεί ο χρόνος για αυτή τη σημαντική χώρα (απευθυνόμενος στο Μαυροβούνιο).

Διαβάστε τη συνέχεια στο reader.gr